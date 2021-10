TELMEX, ABUSO DE PODER CONTRA LOS TRABAJADORES.

Por: Carlos Martínez Leal

Una vez más, se pondrá a prueba la unidad y decisión de lucha de los trabajadores telefonistas de Ciudad Victoria, pues el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) cuenta con dos emplazamientos a huelga contra la empresa Teléfonos de México (TELMEX). Uno de ellos por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y el otro porque la empresa ha incumplido con el cubrimiento de vacantes, dichos emplazamientos señalan como plazo el próximo miércoles 27 de octubre.

Recordamos que desde que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) declaró a TELMEX como empresa preponderante y le exigió la separación de sus empresas, han pasado tres largos años, en los cuales obreros y sindicato han tenido que emplearse a fondo a fin de evitar que la empresa les deje fuera en una “maniobra” que pretende dejar a TELMEX solo con sus 40 mil trabajadores, deshacerse de los 20 mil jubilados, y no cumplir con las más de 2 mil vacantes que debe de contratar desde hace ya varios años, la empresa ofrece contratar 5 mil, pero sin el Contrato Colectivo de Trabajo.

Son ya tres años desde que se intensificó la lucha del STRM, debido al amago de dejarlos sin su empresa, durante los cuales ha estado a punto de estallar la huelga por diez ocasiones, en todas se ha prorrogado el estallamiento y de acuerdo con la asamblea, la prórroga permitió: dos revisiones salariales, dos revisiones contractuales, modificar estatutos y estar en el marco laboral de la nueva Reforma Laboral.

Sin embargo, la empresa sin razón y con gran abuso de poder quiere desconocer y no acepta la cláusula 149 del Contrato Colectivo de Trabajo, para dejar fuera de la jubilación a los más de 2 mil nuevos trabajadores que tiene pendientes de contratar y no ha cumplido, argumentando problemas de liquidez de la empresa.

El sindicato presentó un estudio a 30 años donde demostró a la empresa que las condiciones de TELMEX no se han afectado como argumenta; la asamblea rechazó la propuesta de contratar al nuevo ingreso creando una nueva empresa. Pidió que se retire el sindicato de las negociaciones, pero mantener el servicio y buscar interlocución con instancias gubernamentales.

Se acordaron los nuevos emplazamiento, y una serie de acciones para estar en modo resistencia, tanto trabajadores de planta exterior, tiendas y centrales internas, a través de movilizaciones e información a la opinión pública. Manteniendo la atención a sus más de 21 millones de suscriptores con servicios de telefonía e internet. Mantener una resistencia activa hasta llegar a la huelga, el próximo 27 de octubre, si la empresa continúa con su intención de querer desaparecer el Contrato Colectivo de Trabajo del personal de nuevo ingreso.

Obrador se ofreció como intermediario en el conflicto obrero-patronal. Sin embargo, en la negociación salarial no hubo intervención, pues fueron sólo “testigos presenciales”. Se estuvo a punto de estallar la huelga debido a que la empresa estuvo jugando con los tiempos. Fue acuerdo de último momento el emplazamiento al 27 de octubre.

El miércoles 20 de octubre en Cd. Victoria, los telefonistas de la sección 37 del STRM, encabezados por su Secretario General Carlos Ramos García y su Comité, así como por su líder histórico Leopoldo Gámez, encabezaron en la plaza del 15 Hidalgo, el mitin informativo de las acciones de resistencia y el emplazamiento a huelga, acompañados de un nutrido contingente de telefonistas de ambos turnos, otros sindicatos y organizaciones sociales que se solidarizaron con su lucha.

La C. Lic. Romualda Ricardo Hernández, Secretaria General del Sindicato de Empleados y Enfermeras del Hospital Civil y un contingente de sus agremiados; el C. Javier Pequeño Lerma, Secretario General del Sindicato de los Trabajadores de COMAPA; el C. Marco Paz Varela, Secretario General del Sindicato de Músicos; el C. Arturo Gutiérrez García, líder de los jubilados del Sindicato de Maestros; el C. Víctor Mayorga Rivera, Secretario General del Sindicato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el C. Enrique Boca Negra Zedillo del Sindicato de la CTM, así como obreros y colonos del Movimiento Antorchista. La intervención del líder de los telefonistas dejó en claro su decisión de ir a la huelga si no se le respeta su Contrato Colectivo de Trabajo.

Los antorchistas los felicitamos y les hacemos un exhorto a mantenerse unidos y decididos a defender su Contrato Colectivo de Trabajo, su derecho a la jubilación y a prepararse anímicamente, pues el capital quiere más y más ganancia, no le importa atropellar a los obreros; sólo su unidad interna, su lucha decidida, su unidad con el resto de los sindicatos y el pueblo pobre de Ciudad Victoria, Tamaulipas y México, puede asegurar que se le respeten sus derechos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/