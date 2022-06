RESPALDAN COOPERATIVISTAS TAREA DE JORGE JOEL DE LA ROSA CON RECONOCIDA PERSONALIDAD EN EL ESTADO Y FEDERACIÓN

• Espurio consejero aferrado a un acta, ya invalidada por un juzgado, pretende a base de engaños, mentiras y arguendes seguir vendiendo ilusiones a sus 25 seguidores.

• Apoderado cooperativista muestra con múltiples evidencias y testimoniales de lo realizado y acuerdos finales para resarcir, bienes, pago de fideicomisos y del daño patrimonial

• Senador José Narro Céspedes acompañado de su amigo Jorge Joel envía emotivo mensaje de apoyo a los cooperativistas

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM. – En un paréntesis de la dinámica y celeridad con que se lleva el caso de los cooperativistas del Ingenio Mante, activado y a punto de cierre y conclusiones para el pago de fideicomisos, daño patrimonial y de bienes que no entraron en la fraudulenta quiebra en 1991, los cooperativistas bajaron el nivel para aclarar infundios, chismes y arguendes propalados por el seudo dirigente Blas Gregorio Vázquez Muñiz.

Lo anterior trascendió en la asamblea quincenal informativa de esta verdadera lucha cooperativista “Joel de la Rosa González” en donde el ex consejero Fernando Ambriz García mostró la referida publicación en redes sociales en la cual se utiliza una foto del apoderado Legal Joel de la Rosa Ramírez con el entonces Secretario General de Gobierno Cesar Augusto Verástegui Ostos El Truko tratando el tema de la indemnización de los bines expropiados para ligarla a supuesto apoyo político, amarrando a ello, falsas críticas a Américo Villarreal como candidato al senado y a la gubernatura

Estas falacias motivaron su contundente rechazo por los cooperativistas, sus consejeros y ex consejeros: Zoila Cruz Hernández, Fernando Ambriz García, Anselmo Hernández Ruiz Juan Aarón Requena quienes las calificaron de palabrería, chismes y arguendes carentes de credibilidad, motivados por la envidia ante la falta de resultados que mostrar a sus 25 seguidores.

Resaltaron que lo que no quiere informar Blas es la usurpación de funciones que realiza carente de sustento legal luego de que un juzgado de distrito invalidará la supuesta acta notariada de su nombramiento, con acuse de recibo al notario público que la elaboro para la corrección de este error en los libros en que fue inscrita.

Con la frente en alto y respaldado por los cooperativistas de esta verdadera lucha “JDRG”, de la Rosa Ramírez luego de informar con evidencias sobre los avances que se tienen en los diversos temas de recuperación de fideicomisos, pago del daño patrimonial y bienes expropiados por el estado de Tamaulipas, coincidió que lo expuesto contra su persona en redes sociales son falacias e inventos ante la falta de resultados.

Agregó que dentro de los constantes ataques que propala este sesudo líder están “Que yo me quedé con 535 millones de pesos del primer fideicomiso recuperado, que la PGR me investiga, (cuando ya estaba desaparecida esta procuraduría), no deja de ofender la memoria de mi señor padre, ahora sigue que apoyo al Truco y que ataque a Américo, “Está desesperado no sabe a dónde va esa lanchita pesquera que sin rumbo lleva a sus 25 seguidores” destacó.

Sobre la fotografía expuesta en su Feis por el usurpador, comento que se la hubieran pedido y él se las hubiera proporcionado, no solo esa, sino también la de múltiples funcionarios políticos y servidores públicos con los que interviene en favor de los cooperativistas.

Sobre esto último, Jorge Joel mostró fotografías de Reuniones en México, con Gobernación, con Olga Sánchez Cordero, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, con el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con el senador Mancera, senador José Narro Céspedes, Lic Rosalinda Salinas y el Lic Alfonso Romo entre otros.

Siempre sonriendo con buen ánimo Jorge Joel fue magnánimo al ofrecer curso para entender el manejo de un caso de este nivel en el que no importan los colores de quienes se involucren e influyan en los resultados, así como el cultivo de las relaciones humanas tan necesarias para la sobrevivencia y alcance de metas y propósitos.

Refrendando esto último, Jorge Joel mostró un video mensaje del senador José Narro Céspedes, con quien le une una amistad de más de 18 años, en el que saluda a los cooperativistas manifestando estar trabajando para apoyarles y que salgan adelante en esta lucha que dijo “han dado durante mucho tiempo” Agrego que ahora que está llegando el cambio en Tamaulipas, llega también la oportunidad de tener una solución adecuada a los rezagos y agravios que sigue teniendo la familia cooperativista.

Cuarto Poder de Tamaulipas/