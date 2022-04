REALIZA MORENA PT Y PVEM BRIGADA DE IMPACTO EN FAVOR DE AMÉRICO VILLARREAL ANAYA

• En la esquina de Juárez y Morelos simpatizantes de la alianza Juntos Hacemos Historia realizan pegoteo y piden el apoyo para su candidato

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM. – En el segundo día de campañas políticas por la gubernatura del estado, militantes y simpatizantes de los partidos Verde Ecologista, del Trabajo y MORENA, así como de la alianza “Juntos Hacemos Historia” que integran, se reunieron en la esquina de la avenida Juárez e Hidalgo donde realizaron su primera brigada de impacto en favor de su candidato Américo Villarreal Anaya.

Pegoteando y pidiendo el apoyo para el proyecto de la 4T en el estado, participaban: el ex alcalde priista y actual diputado morenista, Javier Villarreal Terán; el ex directivo del PRI local y ex precandidato morenista a la alcaldía, Reyes Guevara Servín; la dirigente local del PVM y actual regidora, Astrid Sontoya Muller; el ex regidor y actual dirigente local del PT, José Luis Campos Salazar; los ex regidores del PRD: Cuauhtémoc Alcocer, 1999 2003 con Javier Villarreal Terán: Saúl Acosta Guerrero, 2008 2010 con Héctor López González y el ex regidor del PAN Rolando Wong Ledezma 2011 2013 con Humberto Flores Dewey , el ex precandidato a la diputación federal por MORENA Fernando Castelán Larios y el ex precandidato morenista para la alcaldía mantense Dr. Alberto Moctezuma Castillo y la ex candidata de MORENA la alcaldía Paty Chío, entre otros.

En entrevista, Moctezuma Castillo califico de bueno el inicio de esta campaña al señalar la participación y entusiasmo de la gente y el ir arriba en las encuestas, sobre la confianza en la autoridad electoral dijo que les taren muy vigilados y desdeñando estas presiones, resumió que al final “el pablo pone y el pueblo quita”.

Sobre la estructura, talón de Aquiles de los partidos y argumento de derrotas, Moctezuma sin precisar su formación con la que trabajaran, ni su porcentaje, justifico que MORENA es un partido transversal, no lineal, sigue siendo un movimiento con apertura a todas las corrientes que quieran sumarse

Califico de normal la guerra sucia y adelanto que esta se va a intensificar, los golpes bajos van a estar al día, destacó el Dr. Moctezuma Castillo y descartó que este proceso electoral se vaya a judicializar con el argumento de la ventaja que dice le dan las encuestas a su candidato, las que aseguro persistirán.

Por su parte el dirigente del PT Jasé Luis Campos Salazar afirma aportar su experiencia política que desde 1999 ha sido congruente con los preceptos de “ya sabes quién” y destaco que espera mucho de su candidato, dado que por su profesión dijo, está enterado de las necesidades del pueblo en materia de salud

Finalmente el ex regidor perredista Cuauhtémoc Alcocer destaco que la amalgama de diferentes corrientes políticas fortalecen el proyecto de la 4T y sobre su apreciación de la falta de consolidación de la unidad entre los 37 aspirantes morenistas a la gubernatura, destacó que él apoyó a Héctor Martin Garza Gonzales y recordando el acuerdo de sumarse todos al que saliera electo. Dijo, “aquí estamos cumpliendo y siendo congruentes con lo que dije desde un principio”.

