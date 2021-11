QUEREMOS QUE SEAS TÚ, LE PIDE LA RIBEREÑA A CESAR VERÁSTEGUI

• Los municipios de Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Camargo, Guerrero y Mier le dicen sí al TXT y al truco para encabezar sus causas.

Miguel Alemán, Tam. – Cada día son más ciudadanos que hacen suyas las causas del colectivo Todos Por Tamaulipas (TXT), con la convicción que sólo en unidad se puede construir un mejor estado, con más y mejores oportunidades para todos; este domingo el colectivo estuvo en Miguel Alemán, donde miles de simpatizantes le dijeron sí a la organización y a César Augusto Verástegui Ostos para encabezar sus causas.

Hace 15 días el colectivo inició su recorrido por Tamaulipas, comenzando por ciudad Victoria, ese día el Polyforum se vistió de fiesta al aceptar la propuesta del colectivo de nominar al Truco, como lo conocen sus amigos, como el hombre que abandere las causas de los tamaulipecos, para después hacer eventos regionales en San Fernando, Bustamante, Tula, Xicoténcatl y este domingo en Miguel Alemán.

Consuelo Muñoz Garza, excandidata del PRI a la presidencia municipal por Díaz Ordaz, en el pasado proceso electoral al sumarse a TXT, enfatizó que respaldados con este organismo tienen la oportunidad de construir y decidir el rumbo que marcará el futuro de Tamaulipas en una “auténtica transformación, la que va hacia adelante, la que hacen líderes de a de veras. Nunca los resentidos, nunca los advenedizos, nunca los desarraigados. Nosotros no queremos falsos paladines que dedican el tiempo a hablar sólo de sí mismos, queremos un líder que piense en el futuro; en el desarrollo igualitario, sin excepción ninguna. ¡Eso sí es transformar!”, señaló.

“Por eso estamos sentados con César Verástegui. Por eso quisimos que vinieras, amigo César a Miguel Alemán; donde se te quiere, donde se valora tu trayectoria y tu arraigo social. Queremos que seas tú quien conduzca este movimiento. Porque tú sí eres gente de ley, de trabajo y constancia, porque tú sí compartes nuestros esfuerzos, nuestras preocupaciones y todas nuestras angustias”., dijo

“Porque Tamaulipas necesita de tu experiencia, de tu liderazgo y de tu valentía para superar los retos que hoy enfrenta, y aunque en este momento por respeto a la ley no puedas pronunciarte, nosotros estamos todos listos para caminar contigo, ¡Todos por esta hermosa región fronteriza!, ¡Todos por Tamaulipas!, ¡Todos con el Truco!”, concluyó Muñoz Rocha.

Acá en el noreste de Tamaulipas, miguelalemanenses alzaron la voz desde esta tierra brava para sumarse al proyecto TXT; en este sentido, al hacer uso de la palabra, el profesor Abel Díaz Martínez dijo que, Miguel Alemán y la región no pueden darse permiso para el retroceso, ni permitir improvisaciones, ni dar cabida a los oportunistas, “por eso, nos sumamos a este gran proyecto ¡Todos Por Tamaulipas!, que significa la gran oportunidad de defender nuestra tierra y a los nuestros, este es un movimiento que nos hermana a los que no queremos ser parte del pasaje negro de nuestro país. Quienes estamos aquí, tenemos formas diversas de pensar, comulgamos con ideologías partidistas diferentes, nos identificamos con distintas luchas, pero nuestro corazón late por una misma causa y es Tamaulipas”, concluyó.

Por su parte, Jaqueline Anahí Yañez, luego de hablar de la fuerza de las mujeres, afirmó que en esta región necesitan un líder que unifique fuerzas, que no le saque la vuelta a las dificultades, que ayude, dialogue y acuerde, no dejo de pensar que es el indicado. Por eso nos adherimos a esta agrupación ciudadana, porque queremos encontrar una persona en la que sí podamos confiar, con la que podamos enfrentar con optimismo y entusiasmo el futuro de nuestra frontera. Con alguien así, las mujeres sí vamos, ¡vamos Todas por Tamaulipas!

Diana Amaris Aguilera, joven deportista y multimedallista a nivel nacional y mundial de municipio de Mier, desde la tribuna pidió a nombre de todos habitantes a quienes diseñan programas de desarrollo humano, que volteen a ver a los jóvenes, porque los problemas se enfrentan, no se resuelven solos, “por eso decimos claro, aquí estamos para entrarle unidos, para ser parte de la solución y así construir las condiciones que hagan de Tamaulipas, el mejor lugar para vivir. Recuerden que unidos somos más fuertes, por eso decimos ¡Si Vamos! ¡Todos por Tamaulipas!”

Edgar Rocha Reina, joven altruista impulsor de proyectos para personas discapacitadas, destacó que los miguelalemanenses quieren ser ejemplo de fortaleza y unidad, como lo fueron sus antepasados, “Aquí está una raza que no es nomás de bronce, dispuesta a darlo todo por nuestro estado. ¡Vamos juntos, vamos Todos! ¡Todos por Tamaulipas!, manifestó y pidió que el mensaje se difunda para que todos sepan que la paz es posible si la hacen todos, en unidad. Añadió que “en TXT todas las voces son una, y una que suena fuerte para ponerle fin a las amenazas que han azotado nuestra tierra, pero no la esperanza”. Para concluir, hizo un llamado a quienes no se han sumado a TXT, “aquí hay mucho trabajo que hacer. Necesitamos más y más tamaulipecos decididos a luchar por lo que tanto nos ha costado. No vamos a dejar que Tamaulipas se pierda.”

Formaron parte del presídium, en Miguel Alemán el Ingeniero Miguel Iván Hernández Gudiño, joven entusiasta y promotor de proyectos incluyentes en pro de personas discapacitadas; el Ingeniero Erick Adrián Guerra Canales, integrante de la asociación de charros La Ribereña; Millenium 2000, luchador profesional; Irineo Cantú agricultor y ganadero; y del municipio de Gustavo Díaz Ordaz, el distinguido profesor Jesús Ortiz Betancourt; Ingeniero Héctor Alonso Martínez, biker profesional del municipio de Camargo.

Asimismo, Benito Sánchez Armendáriz, pescador y líder del ramo en la presa internacional Falcón de Nueva Ciudad Guerrero; Alfonso Ramírez, expresidente municipal de Miguel Alemán; Francisco Hinojosa, empresario destacado en Miguel Alemán; Ricardo Gaviño Cárdenas presidente de la agrupación TXT; Félix “Moyo” García, María del Carmen “Mely” Rocha Hernández de Camargo y el biólogo Ramiro Cortez Barrera de Miguel Alemán

Durante el tiempo que duró esta concentración, se utilizaron todas las medidas sanitarias requeridas, en el que se proveyó a los asistentes de gel antibacterial y cubrebocas; asimismo el saneamiento fue continuó a través de equipos de nebulización que dispersaron un desinfectante no tóxico y biodegradable.

Cuarto Poder de Tamaulipas/