OPINIÓN PÚBLICA/ La esperada lista de Morena

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tenemos a la vista los nombres de más de tres mil 300 “suspirantes” a consejeros distritales de Morena, que este fin de semana asistirán a las asambleas electivas.

Según la convocatoria, fueron seleccionados alrededor de 400 por distrito, mitad varoncitos y mitad mujeres. De entre ellos saldrán los asambleístas y consejeros estatales y nacionales, y el nuevo líder en Tamaulipas.

De los distritales quedarán seleccionados diez, cinco y cinco, para integrar el consejo estatal con 90 ¿quiénes van y quienes no? Como en la viña del Señor, de todo hay, hasta esquiroles, espías y gente que evidentemente participa por diversión o para “matar el tiempo” porque no tiene nada que hacer.

La tal lista era muy esperada. Hubo más aspirantes, miles que no alcanzaron a pasar el primer “cedazo” por muy diversos motivos.

Vemos en la lista gente con experiencia, miembros de la nueva clase política que será dominante por el próximo sexenio, los americanistas, pero también sangre nueva con deseos de destacar, como el comunicador Francisco Rubio Lárraga y Marco Antonio Batarse, en Victoria capital.

Los hay que se inscribieron en familia y recibieron el visto bueno de la Comisión de Elecciones para ser votados, como es el caso de los hermanos Janeth, Judih y Guillermo Garza Aparicio.

Participan elementos cercanos al futuro Gobernador. Ahí están José Ramón Gómez Leal, Armando Zertuche Zuani, Olga Patricia Sosa Ruiz, Ursula Patricia Salazar Mojica.

Van casi todos los diputados locales: José Braña Mojica, Juan Vital Román Martínez, Javier Villarreal Terán, Guillermina Deandar Robinson, Humberto Prieto Herrera, Juan Ovidio García García, Antonio Granados Fabila, Marco Antonio Gallegos Galván, Gabriela Regalado Fuentes, Isidro Vargas Fernández.

Ausentes sus colegas de bancada Jesús Suarez Mata, Casandra de los Santos Flores y Eliphalet Gómez Lozano.

De los alcaldes ubicamos a Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de Nuevo Laredo. No aparecen otros como Mario López, de Matamoros; Nátaly García, Díaz Ordaz; “El Calabazo” Villegas González, Río Bravo; Eduardo Gattás de Victoria y por razones entendibles Adrián Oseguera, de Madero, con el estigma de la traición.

Notoria la ausencia de dos figuras que le dieron fortaleza a la 4T en Reynosa, Maki Ortiz y su retoño Carlos Peña, el alcalde. No sabemos si pidieron inclusión pero no fueron “agraciados” por falta de talacha y militancia.

Quedó en la lista de “suspirantes” la senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, pero no la fórmula varonil ante el Senado, Faustino López Vargas, quien ya viaja en otro proyecto que no es el que le dio el escaño.

Por los diputados federales anotamos a Erasmo González Robledo, de Madero, pero no Adriana Lozano Rodríguez, de Matamoros.

Se entiende que no entran ex aspirantes a la candidatura al gobierno para no hacerle sombra al sol naciente de la 4T. No buscan representación Héctor Martín Garza González, Rodolfo González Valderrama y Felipe Garza Narváez, que hicieron campaña interna.

Hay figuras que no tienen responsabilidad pública pero que recibieron el visto bueno para jugar por los cargos partidistas: Carlos Enrique Canturosas, Juan García Guerrero, Mauricio Gattás Cano y Fernando Arizpe Pedraza, entre miles más.

Aparece un nombre que ha trascendido en los últimos meses en la fronteriza Reynosa, Marcelo Olán Mendoza, ¿qué interpretación le damos?.

Morena recibió solicitudes de militantes y no militantes, libres o de otros partidos (constancia de renuncia en la mano). Por tal motivo, no tiene explicación la no inclusión del fuereño Alejandro Roas Díaz Durán, personaje de controversia y “tomateado” cuando hacía una protesta en contra de su partido, en la plaza Juárez hace algunos meses.

Anda perdido igual el delegado de Programas Federales, Luis Lauro Reyes Rodríguez, que no volteó la mirada hacia el partido. Debe estar muy agusto como delegado de Bienestar Social federal.

De la familia del Gobernador Electo solicitaron registro Américo y María Villarreal Santiago. Buscan luz e imagen propia.

Nadie del pasado vergonzoso del partido. Quedan fuera personitas como Enrique Torres Mendoza, Roque Hernández Cardona, Edna Rivera López.

Pendientes de la siguiente eliminatoria. De ahí saldrán los líderes del CDE y consejo estatal, en la primera semana de agosto.

Y para que no haya lugar a dudas que el Presidente AMLO tiene en la estima y apoya al futuro gobernador AVA, veamos las palabras que pronunció en la “mañanera” del martes y que siguen retumbando por los rincones del territorio cuerudo, incluso dominados por la oposición: “Es un hombreo honesto, íntegro, limpio, es lo mejor que le pudo pasar a Tamaulipas”.

Remarcó que es “una gente buena, de muy buen corazón”, lo que deben considerar los enemigos y hasta los de casa, los traidores ubicados allá por el sur.

Como tamaulipeco bien nacido, Américo agradeció al Presidente sus palabras y reiteró al pueblo tamaulipeco, “mi compromiso de servir con honestidad bajo los principios de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar”.

