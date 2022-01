MARTES CIUDADANO EN LA NACIONAL COLECTIVA CON NOÉ UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE

• Atiende alcalde mantense demandas ciudadanas, supervisa obras y servicios públicos del sector poniente.

• Drenajes colapsados, fugas, socavones y defraudación de 176 millones de pesos herencia de gerentes de COMAPA

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM. – Fue un compromiso de campaña, el ejercer un gobierno republicano cercano a la gente y a 120 días de gobierno ese ha sido el sello del alcalde Noé Ramos Ferretiz que guardado en el almacén su escritorio lleva la administración con él y su equipo a las entrañas del municipio para dar respuesta inmediata a las demandas más sentidas.

Ahora del martes ciudadano en presidencia paso al martes ciudadano en tu colonia, es decir más cerca de la gente y lo constataron esté martes vecinos de la Nacional Colectiva y del sector poniente de la cabecera municipal al atenderles Noé Ramos en el nuevo Centro de Bienestar y de Paz

Justamente en este inmueble que el propio alcalde gestiono como director del programa de Bienestar en el 2017 reitero el compromiso de seguir trabajando en beneficio de los mantenses gestionando obras como este centro de bienestar.

Consciente de las carencias de la población y del presupuesto que no alcanza para solucionarlas, Ramos Ferretiz se lamentó que la mayoría de las colonias, incluso en la zona centro halla drenajes colapsados fugas y socavones que dejaron junto con el desfalco de 176 millones de pesos administraciones pasadas de la COMAPA y cuyos ex gerentes, dijo, pasean su impunidad, sumando a esta corrupción, la pasividad y complicidad de los ex alcaldes correspondientes.

Sobre el deslinde de esa práctica de corrupción, Noé pintó su raya “Conmigo no va, eso se acabó, yo vengo a servirle a mi ciudad Mante no vengo a servirme, veo en que puedo ayudar a la gente y espero que mañana solo me saluden y no me señalen”.

Cuarto Poder de Tamaulipas/