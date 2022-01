LEALTADES Y AGALLAS CONSOLIDAN LA UNIDAD Y AVANCES DE LA VERDADERA LUCHA COOPERATIVISTA “JOEL DE LA ROSA GONZALEZ”

• Sin mentiras y con documentos en la mano, el apoderado legal Jorge Joel de la Rosa Ramírez informa sobre la celeridad negociadora del daño patrimonial, fideicomisos y propiedades.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE. – Si algo ha distinguido a la verdadera lucha cooperativista “Joel de la Rosa González” que hace historia en el reclamo de justicia por el robo del Ingenio Mante, fideicomisos y propiedades, es la lealtad, la unidad y la fe en la consolidación del grupo y el rumbo trazado por el guía moral Joel de la Rosa González QEPD que, con su herencia de tenacidad, persistencia y apego a la ley, les tiene muy cerca de alcanzar sus objetivos.

Fernando Ambriz García al reafirmar lo anterior desmintió el doloso señalamiento de su dimisión y la del socio Antonio Guerrero “en ningún momento hemos declinado y no abandonare este grupo en el que inicie junto con 48 socios que después apoyamos a Joel de la Rosa González cuando Lety Camero lo mando detener y posteriormente en el 2008 nos unificamos para nombrarle Apoderado legal para el reclamo de fideicomisos, en el 2010 participe como Tesorero del Consejo de administración, en el 2020 como Presidente del mismo consejo y aquí sigo”.

Y remarcó “Yo jamás voy a traicionar el grupo en el que me inicie, ni a Joel de la Rosa González, aquí seguiré apoyando a los consejos y siempre al lado de ustedes, que nos siguieron en esta lucha que próximamente dará los resultados anhelados”

El apoderado Jorge Joel de la Rosa Ramírez agradeció a Fernando Ambriz y a Antonio Guerrero su lealtad al grupo de esta verdadera lucha cooperativista y reitero el compromiso de continuarla hasta lograr el pago el daño patrimonial, el regreso de los fideicomisos y las indemnizaciones por las propiedades, todo ello suscitado bajo el tenor de la fraudulenta quiebra del Ingenio Mante en 1991.

Sin mentiras y con documentos en la mano, el apoderado legal Jorge Joel de la Rosa Ramírez informó sobre la celeridad negociadora del daño patrimonial y fideicomisos, con significativos avances en estos últimos.

A diferencia del usurpador y pregonero del No Mentir, No traicionar y No Robar, que ha hecho su modus operandi con la primera y es proclive al Si de la segunda, en esta verdadera lucha no se miente con falsa audiencia con AMLO, ni se distrae con alaracas por caminos ya recorridos del congreso, del senado y de la SCJN, aquí la verdad fortalece la lealtad y la unidad y el camino que con apego a las leyes y tratados internacionales se sigue muy pronto tendría los frutos anhelados, destacó Jorge Joel de la Rosa Ramírez.

