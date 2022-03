“LA CONSTITUCIÓN Y LAS INSTITUCIONES NO PUEDEN ESTAR AL CAPRICHO DE UN HOMBRE” MARIELA LÓPEZ SOSA

• “El empecinamiento y la cerrazón ya están cobrando factura a la 4T y en Tamaulipas llego la hora de defender el avance que se tiene en seguridad, infraestructura carretera, inversión energía eólica y la grandeza los puertos” M. L. S.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM. – Con una ascendente carrera política con destacada participación en los ámbitos municipal, estatal y federal, Mariela López Sosa describe en entrevista el trascendente momento que vive el país y las decisiones le dan rumbo y sentido desde la máxima tribuna del congreso de a Unión.

Al comentar que las instituciones y la constitución no pueden estar al capricho de un hombre, Mariela López refirió el interés del presidente de la república de fortalecer la influencia del estado sobre el sector eléctrico y parta ello lanzo dos reformas, una a la Ley de la Industria Eléctrica, LIE aprobada el año pasado y suspendida por tribunales, y una segunda iniciativa actualmente radicada en el Congreso que modificaría la Constitución.

Agregó que ambas tienen como objetivo principal rescatar la CFE, facilitándole el despacho a sus unidades generadoras sin importar el costo, torciendo las reglas de despacho económico y creando una serie de efectos colaterales en el proceso, entre ellos la marginación de los productores privados de energía, un alza de costos para todo el sistema y mayores emisiones de carbono en el sector energético.

Destacó que la discusión de la reforma ya se había acordado a realizarse después de las elecciones, pero ahora dan el albazo y la pretenden adelantar en la semana santa.

Remarco que el Congreso es la máxima tribuna parlamentaria que nos rige como mexicanos y lo exalto como algo sagrado “ahí se ha escrito la historia de los mexicanos, costó muchas vidas para tener una democracia y libertad y no se pude perder por el capricho de un hombre”.

Respecto al debate que se vive actualmente en el congreso, la diputada federal por este VI Distrito dijo que este era de un bajo nivel, con la primicia opositora de imponer, en vez de construir y de acordar y resalto a personas de su partido que admira por su estatura política y eficaz desenvolvimiento como son Santiago Creel, ex gobernadores de Guanajuato, de Querétaro y de otros estados, además de diputados muy jóvenes, con mucho conocimiento y voluntad para defender el país, las instituciones y la libertad.

De igual manera identifico a exponentes del PRI del PRD en este último, a mujeres muy aguerridas, comprometidas y luchadoras en materia legislativa.

En el PRI dijo hay personas que están preparadas en cada uno en sus temas específicos: en lo económico, municipal, energías, etc., los defienden, con argumentos, también, dijo, se presentan incongruencias de un partido verde que se aleja de los objetivos que le fundaron como es la defensa de la naturaleza y la ecología.

Sobre las mesas de dialogo que se realizaron para la reforma eléctrica comentó que solo fueron de simulación, ellos, los aliados de la 4T, dijo traían un plan y de ahí no se salían, solo simularon, haciendo solo lo que el presidente les dictaba.

Reconoció Mariela que AMLO llego a la presidencia con elevada aceptación de la gente, pero al paso del tiempo, sus incumplimientos le han cobrado factura, como se apreció en las pasadas elecciones del DF en donde cayó el bastión morenista que tenía.

“No les ha cumplido lo que prometió a quienes votaron por él, ya se demostró con rechazos a su política, antes había intelectuales que lo seguían abiertamente, ahorita ya se abrieron ya no están con él, porque se dieron cuenta que fue una mentira y simulación lo que prometió” remarco Mariela.

De la fama y trascendencia internacional que han alcanzado las controversias que México ahora tiene en el ámbito internacional, como fueron los señalamientos del parlamento europeo y recientemente por el involucramiento en el conflicto ruso – ucraniano, sobre lo primero Mariela reitero la cerrazón que se tiene a imponer una visión propia, sin dar pie al señalamiento y más aún a los objetivos que lo derivaron, de lo segundo, dijo que estos han sido errores de la cámara al armar justamente ahora un grupo de amistad con quienes están matando al pueblo ucraniano.

Aclaró que compartía la idea de integrar a México en el mundo globalizado, por ello, grupos de amistad para generar alcances en diferentes temas comunes y brindar y obtener apoyos cuando se requiera, pero en este momento, el pueblo ucraniano está sufriendo y armar un grupo de amistad con quienes los están matando no habla bien de la solidaridad y humanismo que se persigue.

Finalmente, al resaltar la importancia de preservar y acrecentar las instituciones, los alcances logrados en seguridad, en infraestructura carretera, inversión para la generación de energía eólica y la grandeza de los puertos de Tamaulipas remarcó

“Ahora no me interesa lo que haga la 4Ty su máximo exponente, lo que me interesa es lo que vayamos a hacer nosotros por el país, por Tamaulipas. En este 2022 tenemos un gran estado, no podemos perder el avance que tiene en seguridad, infraestructura carretera, inversión energía eólica y la grandeza de los puertos” destacó Mariela López.

Se llegó la hora de defender en este 2022 el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos a los jóvenes del planeta, comento Mariela aludiendo al proceso electoral que se vive en el estado y cuya apuesta la tiene la mayoría e los tamaulipecos en el abanderado de su partido y de la alianza Va por Tamaulipas, PRI, PAN PRD, Cesar Augusto Verastegui Ostos El TRUKCO.

Cuarto Poder de Tamaulipas/