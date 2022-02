CIERRA TRUKO CON MILES DE TAMAULIPECOS Y ARRIBA EN LAS ENCUESTAS

Cd. Victoria, Tam. – Superando metas y expectativas de propios y extraños, César «El Truko» Verástegui cerró en la Capital del Estado una precampaña de contacto, encuentro y diálogo, generando un movimiento histórico que por primera vez en Tamaulipas, ha unido a panistas, priistas y perredistas con un mismo objetivo, hacer de Tamaulipas un mejor lugar para vivir.

En un espectacular cierre multitudinario y en medio de un ambiente de fiesta, como fue la característica de sus eventos a lo largo de la entidad, miles de simpatizantes y militantes cerraron filas y le dijeron Sí a quien en los próximos días será oficialmente registrado tras concluir el periodo de precampaña como el candidato de la alianza «Va por Tamaulipas».

«Terminamos la precampaña renovados, fortalecidos, unidos y listos para triunfar en lo que sigue. Las batallas jamás han sido fáciles. Mi cuna no fue de seda, no soy hijo de un ex gobernador, no soy un junior, ni un político de escritorio, por eso, le entramos con todo en este reto. «El trabajo no me asusta», aseveró.

«Yo les aseguro que estoy listo, estoy preparado, para ser su próximo candidato a Gobernador. Tengo la certeza de que juntos, seremos el primer gobierno de coalición en Tamaulipas» manifestó el precandidato a la concurrencia.

Verástegui Ostos fue acompañado por los líderes de los partidos Acción Nacional, Luis René Cantú Galván; Revolucionario Institucional, Edgar Melhem Salinas y de la Revolución Democrática, David Armando Valenzuela Barrios.

Con este evento concluye una serie de encuentros que a lo largo del estado sostuvo César «El Truko» Verástegui con militantes, simpatizantes, líderes empresariales, sociales, culturales y figuras políticas, de las tres fuerzas políticas que respaldan la que será su candidatura a la gubernatura.

Cuarto Poder de Tamaulipas/