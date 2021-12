BAJO PRESUPUESTO, BUROCRACIA E INTRANSIGENCIA DE USICAMM LIMITA INCENTIVOS A MAESTROS DE TAMAULIPAS: SNTE

«El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, exigió una ampliación al presupuesto que asigna a la educación por parte de la federación y el estado, en donde destinen más recursos para incentivar a los trabajadores de la educación», resaltó el profesor José Rigoberto Guevara Vázquez al solicitar al departamento de Recursos Humanos de la SET, hacer su chamba y regularizar a los maestros en sus centros de trabajo como es su obligación.

«No es posible que nada más se estimule a un 10 por ciento de los compañeros que han tenido a bien participar en estos procesos e incentivos, necesitamos una ampliación del presupuesto, desde el 2014 cuando existía carrera magisterial se dejó de estimular a los compañeros», manifestó.

Citó por ejemplo que observando los resultados de la promoción horizontal para incentivos, se realizó una inscripción de alrededor de un 10 por ciento de trabajadores de la educación quienes lograron una promoción, porque hubo aproximadamente 3 mil 500 inscritos de nivel primaria en el sostenimiento federal y de esos solo 361 compañeros lograron el apoyo.

«En el caso de sostenimiento estatal se inscribieron alrededor de 850 trabajadores de nivel primaria y de ellos pasaron aproximadamente 82 compañeros, por lo que es notorio que solo un 10 por ciento pasa en este incentivo», agregó.

Asimismo, hizo un llamado a la autoridad educativa y al mismo USICAMM, para aplique el criterio y ‘suavice’ los reglamentos, pues hay muchos compañeros que se quedan fuera, «el universo de interesados es mucho más que 3 mil 500 y se quedan fuera por la incompatibilidad, por no estar en la clave correcta o no estar en el centro de trabajo, obstáculos que son responsabilidad de la misma Secretaría de Educación», puntualizó.

Guevara Vázquez señaló que Recursos Humanos no hace su chamba y no regulariza los centros de trabajo como es su obligación administrativa, «cada maestro y trabajador de la educación debe estar regularizado en la escuela donde labora y también en su zona escolar, el no hacerlo, lesiona el derecho de los trabajadores, porque recursos humanos no hace su trabajo», precisó.

Mencionó que es necesario que cada funcionario haga su labor y deje de hacer otras actividades, ya que cuando llega un incentivo como en este caso para sus compañeros, por la irresponsabilidad de las autoridades, los trabajadores no pueden acceder.

«Hacemos un llamado a los niveles de gobierno y USICAMM, que dejen de estar poniendo reglamentos sobre el escritorio y que mejor sean para beneficiar a la educación del país y principalmente de Tamaulipas», concluyó.

Cuarto Poder de Tamaulipas/