APRUEBAN REFORMAS A LA LEY DE HACIENDA PARA ELIMINAR CANJE DE PLACAS EN TAMAULIPAS

En sesión de este martes, la Legislatura 65 aprobó por mayoría de votos, la propuesta que se solidariza con la economía de las familias tamaulipecas al reformar en la Ley de Hacienda del Estado, lo relativo al canje de placas.

A nombre del Grupo Parlamentario de MORENA, la Diputada Úrsula Salazar Mojica destacó que “Por respeto a las necesidades sociales de nuestros representados, debemos hacer lo propio para que por motivo del canje de placas ya no enriquezcan más los bolsillos de unos cuantos, no podemos permitir que se siga vulnerando la economía familiar”.

Destacó que la presente reforma no afectará en lo absoluto, toda vez que el número de vehículos de procedencia extranjera que se van a regularizar, van a requerir ser emplacados, “Compensará lo que no se recaudará por la reforma del precepto en cuestión, y de esta manera, se beneficia económicamente a los ciudadanos propietarios de vehículos”, agregó.

El legislador de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez dejó claro que, “Mi voto es para proteger a las familias tamaulipecas, para cuidar su economía por el desdén de un Gobierno Federal apático a la realidad de Tamaulipas y un gobierno del estado voraz, más preocupado por cuidar sus jubilaciones y preparar su año de hidalgo que atender sus respetabilidades”.

Por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el Diputado Carlos Fernández Altamirano, refirió que “Los invito a que no legislemos por consigna, a que no legislemos para un aplauso inmediato. Se construyó una propuesta con base en un programa de regulación de autos usados que no existe y no tiene reglas de operación”.

En un amplio debate con posicionamientos a favor y en contra de esta Iniciativa impulsada por MORENA en el Congreso del Estado, finalmente se sometió a votación del Pleno, resultando aprobada por 19 votos a favor y 17 en contra.

Cuarto Poder de Tamaulipas/