EL SISTEMA DIF OCAMPO INVITA A LA CIUDADANÍA A REALIZARSE CORTES DE CABELLO TOTALMENTE GRATUITOS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El Sistema DIF Ocampo, dirigido por la Sra. Martha Uresti de Budarth, Les invita para que asistan al CEDIF Ocampo este jueves 5 de octubre y se beneficies con los servicios de belleza que ofrece el talentoso equipo de profesionales que ahí labora.

El CEDIF Ocampo es un centro de desarrollo integral familiar que brinda apoyo y orientación a las personas que lo necesitan, así como actividades recreativas, educativas y culturales para fomentar el bienestar y la convivencia social. Entre sus servicios se encuentra el de belleza, que incluye cortes de cabello, peinados, maquillaje y manicure, entre otros.

Este jueves 5 de octubre, el CEDIF Ocampo abrirá sus puertas de 4:00 pm a 6:00 pm para ofrecer cortes de cabello totalmente gratuitos a todas las personas que quieran asistir. No importa si tienes el cabello largo o corto, liso o rizado, el equipo de belleza del CEDIF Ocampo te hará un corte que se adapte a tu rostro, tu personalidad y tu estilo. Además, te darán consejos para cuidar tu cabello y mantenerlo sano y bonito.

No dejes pasar esta oportunidad para renovar tu imagen y sentirte genial. El CEDIF Ocampo te espera con los brazos abiertos y con las tijeras listas para darte un corte de cabello que te encantará. Recuerda que es completamente gratis y que no necesitas hacer cita previa. Solo tienes que llegar con ganas de cambiar tu look y disfrutar de un servicio profesional y amable. Te esperan este jueves 5 de octubre en el CEDIF Ocampo.