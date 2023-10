AGRADECE JR A MORENISTAS MANTENSES LA CONFIANZA Y APOYO QUE LE OTORGARON Y LES PIDE EVITAR CONFRONTACIONES Y MANTENER LA UNIDAD

• Brígido Morales anfitrión de este encuentro reconoció al senador JR su trabajo, diciplina y experiencia, los cuales, dijo, fortalecen la cuarta transformación

• El fundador de MORNA en esta región y consejero nacional, ovacionado en su presentación, José Refugio Espriella comentó que el proyecto de nación morenista supera los personales y de grupos, el impulso y respaldo del plan C del presidente, requiere mayorías en el senado y en el congreso, por ello reitero el llamado a la unidad.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM. – En el marco de la gira que viene realizando por la entidad, el senador José Raimon Gómez Leal y acompañado de su suplente Paola López Carreto, la diputada federal del distrito 9 Reynosa, Claudia Alejandra Hernández Sáenz y del diputado local Javier Villarreal Teran , sostuvo un encuentro con militantes y simpatizantes morenistas en el que agradeció el apoyo y respaldo que le dieron el pasado 19 de febrero para llegar al senado.

Gómez Leal acepto haber apoyado a Adán Augusto para encabezar los comités de defensa de la cuarta transformación quien al no verse favorecido dijo, fue el primero en levantar la mano a Claudia Sheinbaum Pardo con quien sostuvo una buena platica en Tampico el dio de ayer, reiterando que lo importante es la Unidad y no pelear.

Brígido Morales Zúñiga anfitrión de este encuentro reconoció al senador JR su trabajo, diciplina y experiencia, los cuales, dijo fortalecen la cuarta transformación y recordando lo expresado por AMLO de que amor con amor se paga, remarco su lealtad al proyecto de la 4T.

En la presentación de los invitados especiales destaco la ovación de afecto y de respaldo que le hicieran al fundador de MORENA en esta región Dr. José Refugio Esparterilla Domínguez, un baluarte morenista por cuya lealtad a AMLO y la 4T ha sacrificado sus proyectos por un bien superior, por ello el reconocimiento s su persona y la exposición de su musculo político.

Por cierto, en la tena de la elección de candidaturas de MORENA para las presidencias municipales estas las definirá el pueblo en febrero, destacó Gómez Leal y les pidió no pelear, aunque sean de otros partidos, en MORENA ese mecanismo, remarco, será lo que decida el pueblo

En este acto donde se remarcó que la política no es para venganzas, sino para alcanzar los grandes retos de los tamaulipecos y en el país, con la visión de Claudia Sheinbaum un México Feliz, asistieron Martha Irma Alonzo Gómez, Consejera y Secretaria de la Mujer Morena en Tamaulipas y Julio Cesar Hernández Medina , ex sub delegado de la secretaria de bienestar en la region7 Soto la Marina entre otros.