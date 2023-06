LA DELEGACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR ENTREGA NOMBRAMIENTOS A DIRECTORES REGIONALES Y COORDINADORES

El Delegado de Programas para el Bienestar en Delegación de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Prof. Luis Lauro Reyes Rodríguez, hizo entrega de nombramientos a Directores Regionales y Coordinadores de Programas, renovando la plantilla de servidores públicos que brindan atención a la comunidad Tamaulipeca.

Los nombramientos quedaron de la siguiente manera:

• Director Región 2, Mante: Juan José Saldaña Cavazos.

• Directora Región 3, Matamoros: Isdareli Judith Sauceda Lozoya.

• Director Región 4, Nuevo Laredo: José Heriberto Cantú Deándar.

• Directora Región 5, Reynosa: Lucila Calvillo Domínguez.

• Directora Región 6, Rio Bravo: Selene Lizeth López Sánchez.

• Director Región 7, Soto la Marina: Lorenzo Camposano Hernández.

• Director Región 8, Victoria: Ossiel Ruiz Cruz.

Se integran a nuestras coordinaciones en la Delegación de Bienestar Tamaulipas:

• Coordinador Operativo del Programa Pensión de Adulto Mayor: Héctor Ramiro Infante Hernández.

• Coordinador Administrativo del Programa Pensión para Personas con Discapacidad: J. César Araguz García.

• Directora de Atención Ciudadana: Fátima Montserrat Blanco Contreras.

Durante la reunión de trabajo y el acto protocolario, el titular de la Delegación conminó a los servidores públicos a siempre desempeñar su función bajo los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar, como lo ha establecido, desde el inicio de su administración, el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador.

La Delegación de Programas para el Bienestar en Tamaulipas le brinda la más cálida de las bienvenidas a quienes hoy se integran en mencionadas responsabilidades, deseándoles el mejor de los éxitos en sus encomiendas.