VENCE 30 DE JUNIO REGULARIZACION DE CARROS “CHOCOLATES”, INVITA LA OFICINA FISCAL DE MANTE A SUS PROPIETARIOS A QUE APROVECHEN ESTA OPORTUNIDAD.

• El Jefe de la Oficina Juan Carlos Suarez recordó que ya son dos veces las que se ha aprobado la ampliación del cierre de este periodo de regulación vehicular, por ello la importancia de realizar su trámite.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM. – Se aproxima la fecha para que finalice el Decreto que permite regularizar autos de procedencia extranjera, la cual vence el próximo 30 de junio, por lo que la Oficina Fiscal de El Mante, a cargo del Lic. Juan Carlos Suarez Guerra invita a no dejar pasar la oportunidad de poner en regla los vehículos que posean.

Suarez Guerra recordó que la campaña de regularización vehicular inicio marzo del en 2022 y con respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador se amplió su cierre contemplado para diciembre de ese año a marzo del 2023, siendo este último ampliado al próximo 30 de junio.

“Si tienes un vehículo usado que no has tramitado su importación definitiva o que no tiene acreditada su estancia legal en el país, esta es tu oportunidad de ponerlo en regla y evitar multas o sanciones” destaco Suarez Guerra

Finalmente comento que la regularización del auto brinda varios beneficios, como poder circular libremente por todo el territorio nacional, contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil, contribuir al desarrollo de la comunidad y apoyar la seguridad pública. También permite acceder a estímulos, condonaciones, exenciones y facilidades administrativas para el control vehicular de carácter local, según los convenios que se hayan establecido con las entidades federativas.