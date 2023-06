COOPERATIVISTAS DEL INGENIO MANTE, SEGUIRAN HACIENDO HISTORIA

GLORIFICAN AL CREADOR LA BENDICION DE SU LUCHA, A SU PRECURSOR Y GUIA MORAL JOEL DE LA ROSA GONZALEZ Y EL ÉXITO DE LOS RESULTADOS DE SU APODERADO JOEL DE LA ROSA RAMIREZ.

• A 32 años del robo del Ingenio Mante y sus bienes, de la retención de los fideicomisos de sus socios y las piedras que impedían su recuperación, los miembros de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, manifestaron su alegría y felicidad por el logro de la primera de las tres demandas de justicia que desde 1994 iniciaran 48 de los tres mil socios afectados, entre ellos su guía moral QEPD.

• En la sesión quincenal, al recibir excelentes noticias de su apoderado fundadas en realidades tangibles, evocaron los recuerdos de frustración e impotencia que sintieron por la confabulada fraudulenta quiebra de la factoría, del indomable espíritu de lucha y unidad cooperativista impulsado por su guía moral y del trazo de una sustentada lucha jurídica que hoy, al generar frutos, la felicidad se reflejó en sus rostros, lo cual, era el anhelo Joel de la Rosa González QEPD.

EL MANTE, TAM. – En su primera sesión ordinaria al frente del Consejo de administración de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, para el presente periodo, Fernando Ambriz García al iniciar los trabajos reconoció la labor de los consejeros salientes y agradeció a los cooperativistas que no han abandonado esta lucha sustentada en la ley de sociedades cooperativas sus bases y reglamentos.

Respaldado lo anterior, el nuevo secretario del Consejo de Administración Anselmo Hernández Ruiz reafirmó que en base dicha legalidad pidió a los asistentes sentirse enormemente bendecidos al llegar al final del primer objetivo por ocupar las sillas que dijo, muchos quisieran ahora ocupar y ya no van a poder hacerlo, “Les pedí una vez que no se bajaran de la nave, muchos se fueron, ya no están con nosotros, pero muchos otros perdieron la fe y refiriéndose al padrón dijo “Todo está cerrado, ni uno más” remarcó.

El tesorero del consejo de administración Juan Aaron Requena compartió información importante sobre los avances que se tienen, generando su intervención sonoros aplausos y manifestaciones de júbilo y alegría, además de muestras sinceras de reconocimiento a la labor de los consejeros y en especial del apoderado legal.,

Al ampliar los detalles de las tareas realizadas y los avances que se tienen sobre esta lucha cooperativista denominada “Joel de la Rosa González” el apoderado legal Jorge Joel de la Rosa Ramírez, reiteró el compromiso de seguir dando el máximo de sus capacidades para cumplir con su responsabilidad y el anhelo del guía moral y precursor de esta lucha, su señor padre Joel de la Rosa González que era el de verlos felices.

“Como me gustaría que estuvieran presentes los que se adelantaron, mi padre a quien le dije aquí que no te vayas, sin embargo, así estaba marcado, me dijo, no los dejes solos y no los he dejado solos y seguiré con ustedes, yo no busco perfiles políticos, ni que me volteen a ver las cámaras, no busco nada, vamos a seguir con lo que fata, estamos peleando lo que nos robaron, no buscamos fertilizantes” remarcó Jorge Joel.

Anticipándose a los acontecimientos en donde el fracaso es huérfano y el éxito tiene muchos padres, Jorge Joel les dijo que tuvieran cuidado con aquellos que se quieran colgar el éxito, diputados, senadores, presidentes municipales gobernadores diputados, políticos, etc., “este triunfo es de ustedes, de su líder moral y de la gloria de dios, que viva la lucha cooperativista, que viva Joel de la Rosa González”, concluyó.

Al final en esta asamblea abierta y participativa un gran número de socios tomaron el micrófono para externar felicitaciones, respaldos y reconocimientos para el apoderado Jorge Joel, su equipo de colaboradores y sus consejos de administración y vigilancia, como también fueron aclaradas todas las dudas terminando la sesión con un ambiente de fiesta, de alegría, de fe y de esperanza.