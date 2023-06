EL AMOR A LA GENTE, LA PASION POR SERVIR Y LA VISION QUE GENERA EXPECTATIVAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR IDENTIFICAN GESTIONES DE MELCHOR BUDARTH BAEZ Y DE MARTHA URESTI EN EL VERGEL TAMAULIPECO DE OCAMPO

• En entrega de apoyos de vivienda, ocampenses reconocen al alcalde como el mejor que han tenido por el cumplimiento de compromisos y resultados que han trasformado al municipio, con obras, acciones y apoyos en salud, educación, deporte y servicios que ya se reflejan en su cabecera municipal y comunidades rurales.

ALFREDO GARCIA BECERRA

OCAMPO. TAM. – En respeto al tiempo de la gente el evento de entrega de apoyos de vivienda inicio con la disculpa de la autoridad municipal que se encontraba atendiendo demandas en comunidad vecina, el responsable de los programas sociales Vicente Guerrero Guerrero dio la bienvenida a los asistentes y a quienes le acompañaban en el presídium, el Secretario del Ayuntamiento Prof. Leobardo Pineda López , el Tesorero Municipal Esdom Alessio Guevara Rodríguez y las regidoras Sugey Molina Guerrero y Roció Rodríguez Martínez.

El evento efectuado a en las bodegas, que serán transformadas en modernas instalaciones de Petición Civil, era una réplica de las entregas que desde el inicio de la administración se realizan cada quince días para canalizar apoyos para vivienda derivados de los ahorros y buen manejo de los recursos de la presente admiración y que van desde blocks, tinacos, laminas, varillas, cemento, telas de alambres para cercos y otros que demanda la población.

En el balance de este año ocho meses Pineda López destaco dentro de las acciones que ya hacen historia en el municipio, el apoyo del 100% de becas a estudiantes universitarios, sus traslados a los municipios donde estudian los domingos y retorno los viernes, al deporte, la construcción en el anexo a este recinto donde se efectuaba la entrega de apoyos, de la cisterna de 300 mil litros de capacidad que resolverá el problema del agua potable en la cabecera municipal, tema del que abundo con la perforación de dos pozos en el Chamal.

Dándole identidad al municipio destaco la autorización de la SCT sobre el proyecto a realizar en el entronque a la carreta a Ocampo en el poblado El Limón, el realizado en los monumentos de El Chamal, su plaza y los cinco nuevos proyectos de luminarias y pavimentación de accesos a la secundaria técnica del poblado, el alumbrado del libramiento de la cabecera del municipio que por autorización del cabildo se denominara “José Francisco Escobar Rosales” y la pavimentación de 300 ml en el ejido la Muralla de la carreta a la escuela Lauro Aguirre.

El tesorero Esdom Guevara al abundar sobre la gestión y visión del alcalde comento que este día inicio el pago de las becas que bimestralmente se otorgan a estudiantes, aclarando que en este rubro del gasto educativo se contempla además los gastos de traslados a Victoria Mante y Jaumave, una dispersión mensual cercanas a los 300 mil pesos que absorbe el municipio y que contribuye a la economía de los padres de familia.

Agrego las becas que se están dando a talentos de primaria y secundarias en deportes como es la selección local de karate taekwondo van a ir a Escocia a representar a al país, con gastos pagados por la presencia municipal.

Al identificar como la única administración que ha tenido al visión de pavimentar comunidades ejidales destaco al alumbrado de la plaza principal con energía solar en la búsqueda constante del ahorro de los recursos como es el de 230 a 270 mil que se desatan para el pago de la energía eléctrica.

Los aplausos de los asistentes y beneficiados de los apoyos de vivienda dieron la bienvenida al alcalde Melchor Budarth Báez y a sus esposa y presidenta del DIF Martha Uresti de Budarth quien agradeció las muestras de afecto. “Nos sentimos bien bendecidos por estar en un lugar donde podemos apoyarlos, estamos trabajando en apoyar a la más gente que se pueda y muy agradecidos con ustedes por el apoyo que nos han dado desde antes de iniciar la gestión municipal, para mi esposo y para mí siempre serán muy importantes, en el DIF estoy a sus órdenes y lo que se les ofrezca no duden en buscarme” remarco.

Antes de encabezar la entrega de apoyos Budarth Báez agradeció las muestras de afecto y reitero su voluntad de servirles a los ocampenses y apunto que de todos los compromisos que tenía al inicio de su gobierno solo le falta el del agua potable, que en unos días más quedara resuelto con la cisterna que ya se construyó en el terreno del inmueble donde estaban.

“Me fata un compromiso, el agua, pero si ustedes ven al fondo con ese cárcamo vamos a resolver el problema del agua en unos días ya Ocampo va a tener agua porque se va a almacenar casi 300 mil litros de agua”

De los compromisos cumplidos destacó las Becas para estudiantes universitarios, el velatorio, una ambulancia, carros para traslados de pacientes, el cárcamo que por fata de voluntad de la CFE aun no opera, pero que quedara en unos días más, la nueva plaza de El Chamal, criticada por gente que ni vivía en ese poblado, placita a los monumentos de ALM, oficinas para el DIF municipal.

En la pavimentación de comunidades ejidales ya son realidad en El Pencil, El Tigre y La Laja, viene 5 más una para el Chamal, Muralla, Ricardo Flores Magón 2 y la colonia Librado, el Bravo, Gradas en los campos de cada ejido ya casi al cien, techumbre en Rancho Nuevo, capilla a la Muralla, techumbre en Protacio Guerra por iniciar.

De éxito de su gobierno Budarth Báez justificó “Estamos cumpliendo y haciendo mucha obra poque el dinero que llega a Ocampo está siendo bien ejercido, nos olvidamos de viajes de placer, de carnes asadas, de fiestas, para que quiero traer un buen grupo musical, para que darle un millón de pesos a Lalo Mora si nadamos toca una hora, mejor contrato cinco que me cuesten cien mil pesos, se baila igual, aquí si se está gastando el dinero bien, y cuando queda algo se apoya con una bolsa de cebolla, tomate, chile , porque a veces no hay ni para eso porque no hay trabajo, siento que estamos trabajando bien, siento a la gente contenta, me comentan muchas cosas y eso es lo que me fortalece mucho a pesar que tuve una recaída hace una año y medio estoy trabajando al cien, a los 15 días que sufrí el derrame ya estaba trabajando por ustedes” destacó.

Y para finalizar Budarth Báez mando mensaje calve a quienes aspiran a sucederle “La persona que quieran ser presidente municipal deben tener dos cosas: amar a su pueblo y servir a su gente; si no aman a su pueblo, nunca van a servir a su pueblo”.