SIN AUMENTO PRESUNTOS CASOS DE MENINGITIS: SECRETARIA DE SALUD

La Secretaria de Salud contactó a 172 pacientes de los poco más de 400 que se practicaron algún tipo de cirugía en dos clínicas que fueron clausuradas por la COEPRIS, y donde presuntamente se registraron algunas irregularidades.

El Secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que, hasta el momento, sólo son ocho los pacientes con algún tipo de molestia de salud por estas cirugías, relacionadas presuntamente a meningitis.

“Se está llamando a todos los pacientes, van más de 270 llamadas 98 no respondieron y a quien contesta se les practica una encuesta con preguntas diseñadas por la dirección de epidemiologia federal para tener un panorama de su estado de salud”, dijo.

El Secretario de Salud en Tamaulipas, refirió que de los pacientes que se han contactado a 10 de ellos se consideró enviarlos al Triage, para tener un diagnóstico claro del estado de salud de los pacientes y de manera preventiva para evitar cualquier problema de clínico.

“El personal del que anda en Matamoros, es el personal que ya participó en Durango, en donde hicieron toda la investigación y movimiento, ellos traen mejor película, pero nosotros, la verdad es que procuramos tener mucho cuidado antes de aventurarnos a decir cosas, ahorita todavía está pendiente el diagnóstico”, señaló.

Descartó que se lleve a cabo la clausura de más clínicas “hay quien pregunta”, ¿Y cuantas clínicas se van a cerrar?, “Más no es el caso, no estamos buscando cerrar clínicas, estamos dando seguimiento a los casos que ya se presentaron, no cerrar clínicas”, manifestó.

Resaltó estar en espera de las muestras de los pacientes que presenten algún síntoma, para que sean valoradas por el departamento de epidemiologia de la Secretaria de Salud federal, antes pasan al laboratorio estatal y resaltó que de acuerdo al informe que se tiene, es que los pacientes que presentan algún síntoma, presuntamente meningitis, se encuentran estables.

Recordó que los síntomas de la meningitis son principalmente fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello, náuseas, vómitos, confusión y sensibilidad a la luz a causa de la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal.

También pidió a quienes se hayan atendido en cualquiera de las dos clínicas -de todos conocidas- a ponerse en contacto con la Secretaria de Salud a través de Hospital “Dr. Alfredo Pumarejo”, para hacer una valoración médica y descartar cualquier riesgo de su salud.