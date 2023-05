CONSIENTEN AMÉRICO Y MARÍA A MILES DE MAMÁS EN SU DÍA

• Ante más de 3 mil 500 personas de 9 municipios del sur del estado son festejadas por el Día de las Madres

Mayo 09 de 2023

González, Tamaulipas. – Para celebrar uno de los días más importantes de la vida de las y los tamaulipecos, el Gobierno del Estado que dirige el doctor Américo Villarreal Anaya y el Sistema DIF Tamaulipas que preside la doctora María Santiago de Villarreal, realizaron el festejo del Día de las Madres en el municipio de González.

Con música popular de la región, concursos, premios y una comida para todas las festejadas, se realizó el convivio, en el que se reconoció la importancia que todos los días tienen las madres de familia dentro de los hogares.

“Queremos estar todas juntas, presentes para seguir adelante, luchando y siendo felices en nuestras familias con nuestros hijos para crear un mejor Tamaulipas. Por eso todas tenemos que participar y ponerle muchas ganas y empezar desde nuestras familias para tener mucho amor, cuidar a todos y que recibamos lo mismo, que nos cuiden y nos quieran en un ambiente de alegría, de felicidad podemos prosperar y vamos a hacer todo lo posible Américo y yo por estar con ustedes siempre”, les dijo la presidenta del DIF Tamaulipas a las festejadas.

Por su parte, el Gobernador del Estado, al hacer uso de la palabra manifestó: “Tengan la plena seguridad de que en esta administración es tiempo de mujeres, estamos completamente comprometidos con ustedes, con su vocación, con su sentir, sus valores y sus sentimientos que son muy especiales en la conformación de una sociedad y que son los que necesitamos recuperar para volver a tener esa calidad humana y ese bienestar social que todos anhelamos.

Siéntanse acompañadas, siéntanse protegidas, no vamos a tolerar que existan agresiones hacia las mujeres, tenemos plena conciencia de que una sociedad que no cuida a sus mujeres y ve por ellas, es una sociedad que no tiene porvenir”.

En el evento quedó de manifiesto que en Tamaulipas las mujeres cuentan con toda la fuerza de las instituciones y una muestra de ello, es la equidad de género que se mantiene en la actual administración y que está permitiendo la transformación en la entidad.

Desde este municipio, el gobernador y la presidenta del DIF Tamaulipas hicieron extensiva la felicitación a todas las madres de familia de la entidad.