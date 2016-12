TRABAJARÁN GOBIERNOS MUNICIPALES Y GOBERNADOR DE TAMAULIPAS COORDINADAMENTE POR SEGURIDAD

Advierte el mandatario que su gobierno no titubeará en materia de seguridad y pide a los alcaldes y alcaldesas denunciar hechos delictivos en sus ciudades.

Ciudad Victoria, Tam.- “En materia de seguridad mí gobierno no va a titubear”, afirmó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en reunión con las 43 alcaldesas y alcaldes de la entidad, quienes le reiteraron su apoyo al Ejecutivo Estatal en la tarea de fortalecer las instituciones policiales, sin simulaciones, de frente a esta problemática que los afecta, a fin de restablecer el orden y la paz social.

“Ahí es donde yo quiero reiterarles a todos el apoyo y el respaldo total del estado a sus gobiernos, que nos tengan confianza que para mí este es un tema clave para el buen desarrollo de nuestro estado”, precisó.

Dio su voto de confianza a los gobiernos municipales, y reiteró que cuentan con el respaldo de la Secretaría Marina y el Ejército, que han contribuido a las tareas de regresar la tranquilidad en las ciudades de la entidad.

En ese sentido, Cabeza de Vaca pidió a las alcaldesas y alcaldes denunciar los hechos delictivos que ocurren en sus ciudades.

“Háganoslo saber para ayudarlos, háblenle al Secretario General, háblenle al gobernador directamente, yo los atiendo, pero lo que sí no puedo yo permitir es que no se puede seguir con simulaciones, las simulaciones no van a seguir más”, añadió.

Coincidieron los asistentes que el hecho de que no existan policías municipales, no es producto de la casualidad, sino que es porque a través de los años se contaminaron los cuerpos policiacos y se vincularon con grupos delincuenciales.

Hizo un reconocimiento al Gobierno de la República que reforzó su estrategia de incluir la participación de más elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, hasta que el estado pueda contar con una policía confiable.

Afirmó que mientras no podamos evaluar y depurar la procuración de justicia en el estado, “por supuesto que los necesitamos, pero también los necesitamos a ustedes, sí nosotros no hacemos las cosas, nadie va venir hacerla por nosotros”, puntualizó.

En el mismo encuentro, el Gobernador presentó a los secretarios de su gabinete y puntualizó que en cada una de las áreas hay personas con la capacidad y profesionalismo para sacar adelante la encomienda asignada. Pidió el mandatario a los alcaldes acercarse a ellos con la confianza de encontrar aliados que permitan desarrollar proyectos y programas de un forma ágil y transparente.

