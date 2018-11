TRABAJA TAMAULIPAS PARA ERRADICAR CASTIGO CORPORAL CONTRA LA NIÑEZ

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte las acciones que el Gobierno de Tamaulipas realiza para erradicar el castigo corporal en contra de la niñez y la adolescencia, la Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Gloria Elena Garza Jiménez, dio a conocer que servidores públicos estatales participaron en el taller nacional “Hacia la prohibición del castigo corporal en contra de niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de México”.

A raíz de este taller se han llevado a cabo reuniones de trabajo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes (SIPINNA) Estatal, para dar seguimiento a cada una de las acciones ahí planteadas por entidades como la Secretaría de Relaciones Exteriores, SIPINNA Nacional, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Laboratorios de Cohesión Social II México-Unión Europea, Global Iniciative to End All Corporal Punishment of Children y Save the Children, todas participantes de la agenda nacional e internacional en el tema de castigo corporal.

Gloria Garza Jiménez, estableció que con el intercambio de conocimiento y experiencias en el tema, se abre la puerta para fortalecer los conocimientos de las autoridades estatales en México en aras de avanzar en la prohibición y eliminación de todas las formas de castigo corporal contra niñas, niños y adolescentes en México.

De acuerdo al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en Latinoamérica uno de cada dos menores de 15 años, son sometidos a castigo corporal en sus hogares, por lo que, se deben tomar acciones tendientes a erradicar esta práctica.

“El objetivo es que logremos adquirir herramientas para el diseño de acciones estratégicas en la prohibición de todas las formas de castigo corporal en cumplimiento de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes en la materia y por supuesto de las obligaciones contraídas en virtud de la convención sobre los derechos del niño”.

Puntualizó que el Gobierno del licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, trabaja en identificar las acciones que aborden los desafíos de las reformas legislativas en materia de castigo corporal y las posibles medidas a adoptar para modificar el marco legal y elaborar planes estatales para promover y lograr la prohibición del castigo corporal contra niñas, niños y adolescentes.

