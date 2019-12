TAMAULIPECA ZAIDA ENRÍQUEZ EN BUSCA DE JUEGOS OLÍMPICOS 2020

La boxeadora está en concentración con la Selección mexicana y en enero tendrá una eliminatoria contra pugilistas profesionales

La tamaulipeca Zaida Judith Enríquez, quien hace varias semanas logró medalla de oro en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Boxeo en Mazatlán, Sinaloa, se encuentra concentrada con la Selección Mexicana que buscarán en el mes de enero, seguir con el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La oriunda de Tampico, Tamaulipas, está en las instalaciones de la Comisión del Deporte de Jalisco, junto a las otras ganadoras de categorías que se ganaron el derecho a estar en el equipo mexicano.

Respecto a su medalla de oro, Zaida de 51 kilogramos, destacó que todo el trabajo realizado por ella y sus entrenadores, se vio reflejado, “el resultado fue el esperado, trabajamos para ganar esa medalla. Fueron muchas horas de entrenamiento, de disciplina y entrega y se vio reflejado arriba en el ring en Mazatlán y me sentí muy feliz”, dijo.

Enríquez sueña con asistir a los Juegos Olímpicos pero sabe que el proceso es muy largo y que todo, apenas comienza. “Me siento motivada, ahorita estoy en Jalisco en una concentración todos los que llegamos a la final de esa competencia fuimos seleccionados, más que nunca tengo que estar concentrada y entregada en los entrenamientos”, señaló.

Zaida estará alrededor de un mes o hasta dos en concentración en la CODE de Jalisco, pues será en enero o febrero más tardar cuando se realice la siguiente etapa para conformar a la Selección Mexicana Absoluta de Boxeo, la cual consistirá en enfrentarse ahora ante las pugilistas profesionales, en eliminatoria que se llevará a cabo en Guadalajara o Veracruz.

“Me estoy preparando muy bien, estoy concentrada. Me siento más fuerte que nunca, yo sé que tengo las posibilidades para pelear y obtener muy buenos resultados y cumplir ese sueño que tenemos”, manifestó.

Zaida forma parte del proceso de Olimpiada Nacional, en las que ha destacado, ahora no quiere que sea la excepción, “yo llevo desde el 2011 en Olimpiadas Nacionales y en Nacionales representando a Tamaulipas, ahora lo que espero son frutos de todo lo que me he entregado, y quiero poner en alto a mi estado”, expresó.

Por último Zaida dio un agradecimiento, “le agradezco a todos los que me han apoyado, me han hecho una mejor peleadores, a mi primer entrenador, a mis padres y todos los que hacen esto posible”.

La Asociación de Boxeo en Tamaulipas y el Gobierno del Estado a través del INDE Tamaulipas trabajan en equipo para ayudar al desarrollo de deportistas y que representan al Estado a nivel nacional e internacional.

Cuarto Poder de Tamaulipas/