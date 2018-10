TAMAULIPAS, SEDE DE LA XXV SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

• Con el apoyo de CONACYT y Gobierno del Estado arranca el lunes ciclo de conferencias en los Centros de Educación y Vigilancia Climática Global de Cd. Victoria, Madero y Reynosa.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Del 22 al 26 de octubre próximo los Centros de Educación y Vigilancia Climática Global o “casas de la tierra” del Gobierno del Estado de Tamaulipas serán sede en la XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT “Desastres Naturales; Terremotos y Huracanes”, que forma parte de las actividades de comunicación de la ciencia y tecnología que de manera institucional se desarrollan en todo el país.

El Secretario estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández, informó que las instituciones que participan en esta actividad son el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CNACYT), COTACYT, y el Gobierno del Estado a través de la SEDUMA y los Centros de Educación y Vigilancia Climática Global, más conocidos como “casas de la tierra”, cuyas instalaciones se encuentran en los municipios de Ciudad Victoria, Madero y Reynosa.

CONFERENCISTAS DISERTARÁN EN CASA DE LA TIERRA-CD. VICTORIA

De acuerdo al programa, en el Centro de Educación y Vigilancia Climática Global de Ciudad Victoria participarán el día lunes como conferencistas Amador González de la Cruz con el tema “Respuesta ante Desastres Naturales”, de las 12: 05 am a las 12:45 am; la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT) con la conferencia “Formación de Huracanes”, de las 13:00 pm a las 13:40 pm y Pablo Medina Santiago con la conferencia “El Manglar”, de las 14:00 a las 14:40 pm, comentó el funcionario estatal.

IMPORTANTES CONFERENCIAS EN CASA DE LA TIERRA CD. MADERO

En la “casa de la tierra” de Cd. Madero el día lunes las conferencias las impartirán Diana Yadira Vázquez Velázquez, con el tema “Vulnerabilidad de la Costa de Tamaulipas a los Fenómenos Climatológicos Extremos”, de las 9:10 am a las 9:40 am ; el coordinador de Protección Civil Ignacio Zedillo Ruiz con el tema “Acciones en Desastres Naturales”, de las 9:55 am a las 10:25 am y Guadalupe Mayela Adame Hernández, con el tema “Oleaje Generado por Huracanes en el Golfo y Mar Caribe”, de las 10:40 am a las 11:00.

CICLO DE CONFERENCIAS INCLUYE CASA DE LA TIERRA-REYNOSA

También el día lunes en “Casa de la Tierra”-Reynosa se desarrollará este ciclo de conferencias; participarán como ponentes Pedro Granados Ramírez con la ponencia “Desastres Naturales”, de las 9:10 am a las 9:40 am; Martha Nayely García Hernández con la conferencia “Huracanes” de las 9:55 am a las 10:25 am y Pedro Granados Ramírez con la conferencia “Plan de Contingencias”, de las 10:40 am a las 11:10 am, acorde al programa de actividades dado a conocer por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Recordó el Secretario Estrella Hernández que los Centros de Educación y Vigilancia Climática Global de Ciudad Victoria, Madero y Reynosa que forman la red estatal, tienen como propósito central despertar el interés de los jóvenes, niños y la comunidad escolar por las disciplinas científicas y tecnológicas, al igual que en los investigadores, científicos, empresarios y la población, lo que ahora se refuerza con la celebración de la XXV Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología del CONACYT “Desastres Naturales; Terremotos y Huracanes”.

Cuarto Poder de Tamaulipas/