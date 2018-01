TAMAULIPAS PRESENTE EN LA XIX ESPARTAQUEADA DEPORTIVA NACIONAL ANTORCHISTA

Banderas, escoltas, abanderados, bandas de guerra, descubiertas, banderines, contingentes de deportistas, niños, jóvenes, decenas, cientos, miles, era un río interminable.

Iniciaba la justa deportiva más grande y más relevante de México, pues este año va a reunir a 21 mil deportistas llegados de todo el país, más relevante pues se presentan delegaciones de los 32 estados de la República Mexicana.

Tamaulipas no podía faltar y como año con año la niñez y la juventud tamaulipeca se hizo presente en la justa deportiva del antorchismo en esta majestuosa inauguración, quienes dignamente representaron a los deportistas cuerudos y curtidos en las batallas sin fin de cada encuentro deportivo, de cada prueba, de cada práctica.

El líder nacional Aquiles Córdova Moran, en su intervención y ante el representante del Gobernador del Estado de Puebla Antonio Gali Fayad, y otros como el de SLP, y ante más de 10 mil antorchistas dijo “Antorcha impulsa el deporte porque está formando al hombre nuevo, un mexicano fuerte, fornido, ágil con músculos de acero, esforzado, sensible y solidario, sencillo, inteligente y luchador, pues México y el mundo necesitan un cambio y solo un hombre de estas características, un pueblo conformado por estos hombres puede lograr ese cambio”.

Y es necesario, dijo, que en este proceso que vive México, es necesario que razonen su voto y que escuchen a la organización de los pobres de México, “a mí, dijo, no me preocupan los candidatos, no he venido a hacer proselitismo electorero, a mí me preocupan Ustedes, sus hijos, su familia y deben escucharnos porque antorcha siempre les ha cumplido”

Asimismo les preguntó a los más de los 10 mil asistentes, “¿vamos ir juntos en este proceso? Siiiii”, retumbó la Plaza de Toros La Antorcha de Tecomatlán.

“¿Vamos ir juntos como un solo hombre, como un solo ideal? Siiiii,” volvió a retumbar la monumental plaza.

Además felicitó a los deportistas y los exhortó a luchar por el triunfo.

Al respecto el líder antorchista Tamaulipeco Carlos Martínez Leal, informó que asistió una representación del Equipo Nacional de Gimnasia, que partirá en unas semanas a los juegos Panamericanos de Barranquilla, Colombia, y que presentó una emotiva exhibición a los miles de asistentes y deportistas ahí reunidos, quienes los premiaron con fuertes y nutridos aplausos.

El juramento deportivo estuvo a cargo del deportista, Luis Manuel Hernández González, hijo de Manuel Hernández Pasión, Presidente Municipal de Huitzilan de Serdán, asesinado el pasado 10 de Octubre de 2017.

Al término del cual emprendió la carrera alrededor de la plaza llevando la Antorcha Olímpica encendida, ante los gritos de júbilo y entusiasmo de la concurrencia, llegando hasta el Pebetero Olímpico, encendiendo la llama -lo que hizo que surgiera un alarido de entusiasmo-, que custodiará los encuentros deportivos del 27 de Enero al 04 de febrero. Destacó el líder antorchista tamaulipeco.

Cuarto Poder de Tamaulipas/