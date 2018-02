SUSPENDEN E IMPUGNAN ASAMBLEA DE MORENA EN MANTE

• Ante negativa de enviados de la comisión nacional de elecciones, de dar acceso a morenistas, que a pesar de estar en el padrón nacional no fueron subidos a una base de datos, no se alcanza el cuórum requerido.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE.- Por segunda ocasión en esta cabecera distrital y municipal, enviados de la comisión nacional de elecciones del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena no pudieron realizar una asamblea convocada para elegir integrantes del cabildo ante la negativa de aceptar a morenistas que a pesar de estar afiliados no venían en el padrón.

El caso de la semana pasada en la que iban a elegir las posiciones de las diputaciones federales plurinominales por este distrito, la suspensión de la asamblea fue similar y por la misma causa, sin embargo ninguna instancia partidista se avoco al tema para evitar estos lamentables hechos.

Jorge Salomón González coordinador de la oficina distrital de MORENA establecida en esta cabecera por acuerdo del consejo estatal comentó en entrevista como causa principal de esta situación es la omisión de compañeros de su partido en el padrón, pese a que ya están afiliados desde hace años y no fueron subidos al sistema por quien tenía esa función.

Explico Salomón González que al no permitirles el acceso al recinto de Fiesta Palenque donde se realizaría la asamblea de selección de miembros de cabildo, no se alcanzó el cuórum requerido de dos representantes por comité seccional del 50% más uno de los existentes, que en el caso Mante son 86, su mitad es 43 y más uno, serian 44 por dos representantes, el cuórum mínimo serian 88 personas y este no se alcanzó.

Agrego que a diferencia de la apertura que AMLO da otras corrientes partidistas, en esta ocasión aquí se les cerraba la puerta a los morenistas ante la cerrazón del diputado federal Ariel Juárez enviado del DF que se apegaba “quien no está en el padrón no puede entrar”

Salomón comentó que las demandas sentidas de los morenistas locales en este tema de selección interna no han sido escuchadas arriba, pero aclaro que si se hace o no se hace la asamblea AMLO de todas maneras va a ganar, “el objetivo es que el licenciado Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia” remarcó y remató “no andamos en busca de puestos, si nos hacen a un lado que nos hagan a un lado, el proyecto fundamental de esto es Andrés Manuel López Obrador”

Cuarto Poder de Tamaulipas/