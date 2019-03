SIN APOYO DE MORENISTAS EL SÁBADO SE REGISTRA JAVO POR EL DISTRITO XVI

• Sin aceptarle la suplencia ni sumarse a su proyecto le rechazan Espriella Domínguez y Omar Salomón

• Le bombardean en redes sociales su pasado priista y liga con Cavazos, Yarrington, Geño y Egidio identificándole como candidato FIFI de MORENA

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE. – Haiga sido como haiga sido, el ex priista Javier Villarreal Terán, mejor conocido como El Javo, se salió con la suya y por asares de cuestionada encuesta y decisión cupular, dejo en el camino a tres morenistas para alzarse como externo con la candidatura de MORENA para la diputación por este XVII Distrito que incluye en su territorio este municipio y el de González.

Lo anterior trascendió en el marco de un proceso interno viciado, en donde prácticamente los morenistas de este territorio solo fueron espectadores de luchas intestinas entre la dirigente nacional Yeidckol Polevnsky Gurwitz y el titular de la bancada de MORENA del senado Ricardo Monreal por el control político interno en Tamaulipas.

En medio de esta revuelta mientras los morenistas locales se trenzaban mostrando sus potenciales y liderazgos, El Javo no cesaba en telefonazos y viajes a la capital del país con la experiencia priista de que el que no tranza no avanza logró la candidatura con el evidente rechazo de morenistas y de agraviados por el neoliberalismo en el que compartió el poder político y económico.

En sus redes sociales el ex precandidato Omar Salomón Vargas ha señalado que no participar en ninguna de sus formas en la próxima elección, igual como lo manifiesta el Dr. José Refugio Espriella Domínguez quien tenía la seguridad, por la aceptación que le manifestaban de ser el elegido.

“Me siento mal, indignado, todo apuntaba que yo iba a ser, son cosas que yo no entiendo, hicieron la encuesta, yo estuve pensando por encima de él en los rubros honestidad y de intención del voto” destacó Espriella Domínguez

Con la sangre morenista en las venas, tanto Salomón como Espriella manifiestan que seguirán trabajando para su partido y el proyecto de la 4T de AMLO, agradecen a sus seguidores el apoyo que les brindaron, pero ninguno se ve integrado al equipo de Javo al que evidentemente y obvias razones le rechazaron la suplencia.

Por tanto, ante el trascendido de que este sábado realizará su registro ante el consejo distrital electoral del IFE correspondiente más que morenistas se espera le acompañen solo priistas y ex priistas al ex secretario particular de Manuel Cavazos Lerma a su registro.

