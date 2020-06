“SEÑOR PRESIDENTE, ESTAMOS PREOCUPADOS PORQUE NO TENEMOS TRABAJO”

Matamoros, Tamaulipas.- Familias matamorenses sufren por la falta de alimentos, ya que por la contingencia no han podido salir a obtener el recurso necesario para sostener a sus familias, algunas integradas por niños pequeños.

Por este motivo realizaron una carta de petición dirigida al mandatario del gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, donde solicitan el apoyo de despensas así como un programa alimentario para las familias que viven esta situación; cabe destacar que son casi dos meses desde que se realizó esta petición, de la que no han recibido respuesta.

“Señor presidente. Estamos muy preocupados porque no tenemos trabajo, mi esposo es albañil y no hay trabajo, yo me dedico a vender, pero con esto del coronavirus no hay ventas ni trabajo de albañil” señaló Erika González, quien es una de las afectadas.

Agregó que están solicitando se les apoye con despensas para las familias más vulnerables, porque en estos momentos es urgente, debido a que ya comienza a escasear la comida.

La situación que viven los habitantes de este municipio ha provocado una serie de dificultades entre las familias e incluso la suspensión de empleos y en el peor de los casos el cierre total de sus centros de trabajo.

