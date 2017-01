SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-CON LUPA REVISARAN LA ENTREGA DE AYUNTAMIENTO DE RIO BRAVO

-VELARAN POR MEJORAR TRAMITES PARA PRODUCTORES DEL CAMPO

-LISTOS LOS 36 DIPUTADOS DE LA LXIII LEGISLATURA DE TAMAULIPAS

-NUEVO DELEGADO DEL ISSSTE ESTATAL

EN NUEVO LEON, un evento de trascendencia que Con latas de pintura, madera, tenedores y cucharas convertidos en instrumentos musicales, la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura inauguró el Festival Internacional Santa Lucía, en la Explanada Santa Lucía. Y donde El Gobernador JAIME RODRIGUEZ CALDERON encabezó el evento, donde jóvenes provenientes de Paraguay deleitaron a los asistentes con melodías de Los Beatles, Frank Sinatra y hasta música mexicana. “Le he pedido a Liliana (Melo de Sada) que no solamente el Festival hoy sea en donde siempre es, en esta zona, Santa Lucía, sino que vayamos a lo más lejano de nuestro Estado”, expresó El Bronco al referirse a la presidenta del Festival. “Aquellos Municipios donde vive gente, donde hay gente responsable y que quiere también disfrutar de los talentos que nos han dado por generaciones la propia sociedad”. La presidenta del Patronato señaló que el Festival presentará 322 expresiones culturales locales, nacionales e internacionales, donde habrá 29 países invitados, incluyendo a México. El tema central, dijo, será el cuidado de la tierra a través de eventos culturales que se llevarán a las plazas, centros comunitarios y a los penales del Estado. MELO SADA destacó que este año la programación incluye 56 diálogos, 35 exposiciones y 231 expresiones culturales. Y por primera vez el festival recorrerá los municipios de Doctor Arroyo, Linares, Bustamante, Mina, Montemorelos, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, añadió. También acudirá a los Centros de Readaptación Social de Apodaca, Topo Chico y Cadereyta, y al Tutelar de Menores. Durante 17 días, más de mil 600 artistas mostrarán su talento a través múltiples expresiones artísticas como teatro, música, canto, danza, poesía y fotografía. Para más información pueden visitar la página de internet www.festivalsantalucia.org, la página de Facebook Festival Internacional Santa Lucía y twitter @fsantalucia….

JOSE NAIF HAMSCHO IBARRA, ex coordinador del magisterio en Matamoros, jóven profesor que ha dirigido el destino de los maestros de aquel puerto fronterizo, es un prospecto fuerte a la secretaria general de la sección XXX del SNTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Tamaulipas. Con lo que pudiera dar un vuelco total de llegar el jóven profesor al liderazgo de la sección magisterial, su trabajo lo recomienda en la posibilidad de alcanzar el liderato, por lo que no hay que perderlo de vista. Pues en su paso además de la coordinación del SNTE en Matamoros hace algunos años, ha estado al frente de la secretaría de carrera administrativa y como secretario de prestaciones económicas en la sección XXX, cargos de importancia que le han permitido participar en la lucha magisterial en favor de sus compañeros…..

EL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS queda de la siguiente manera conformado de 36 diputados locales, siendo 20 del PAN, que coordinará CARLOS GARCIA GONZALEZ; Del PRI serán 12 que coordinará ALEJANDRO ETIENNE LLANO; Un diputado será del PANAL, uno más para el partido Verde, uno para el movimiento ciudadano y uno más para El partido MORENA, que tomarán protesta el día último al mediodia, entrando en funciones el dia primero de octubre…

NO CABE DUDA QUE el alcalde ROGELIO VILLASEÑOR se va dejando un mal trabajo de obra pública y desaires a la población, para lo que se espera mucho del gobierno que lo sustituya, pues a mas tardar la comisión de transición-entrega-recepción estará presente en este inicio de semana en Rio Bravo después de dar a conocer la resolución el TRIFE en cuanto a las impugnaciones en los municipios no solo de Rio Bravo, sino de Ciudad Madero y Abasolo con lo que manos a la obra de revisión de lo que dejan los gobiernos en turno.

VOLVIENDO CON RIO BRAVO, la salida del alcalde VILLASEÑOR con mal saldo de acciones en su gobierno, un último informe de labores que dió pena ajena y la creencia de algunos de que el señor invirtió en obra, lo podremos ver en unos meses mas cuando nos demos cuenta de la mala calidad de pavimento y obra que se realizó en una que otra calle de la ciudad o la colocación de fuentes en un tramo de la Avenida Américas, donde ni agua tienen por el mal servicio de agua potable que hay en la ciudad, que decir de los semáforos que jamás funcionaron como en el entronque de la calle Constitución con Matamoros y otro tanto de nomenclatura, anuncios que no se arreglaron, la falta de audiencias públicas en las colonias con la ciudadanía o las audiencas que nunca otorgó en su despacho como alcalde, en fin, mucho trabajo deberá tener la futura administración con la que no se ha tenido el mínimo contacto para saber que piensa o que hará el futuro alcalde DIEGO GUAJARDO ANZALDUA con quien nunca se llevó ni compaginó el alcalde saliente ROGELIO VILLASEÑOR, es decir son enemigos políticos y quien sabe que mas y por ello seguramente tendrá que revisarse con lupa lo que entrefuen al nuevo alcalde de la ciudad….

FERNANDO GOMEZ GOMEZ, presidente de la asociación agrícola, señaló en dias pasados que se esperan se mejoren las condiciones de vida de la gente del campo, los productores están patinando con la falta de conciencia del gobierno federal al no hacer llegar los recursos suficientes para los productores del campo, las condiciones y lineamientos que hacen los funcionarios a los productores, son extremosas en la solicitud de requisitos para contar con los apoyos del gobierno, además del retraso con que llegan estos cuando se alcanzan a autorizar…

Además, no hay que perderlo de vista, su participación en el proceso electoral pasado fue muy importante al lado del futuro gobernador electo del estado, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, pues como dirigente de los productores del campo seguro impulsará que trámites y situaciones que apabulland al agricultor, puedan simplificarse y convertirse en una mejor atención, relación y actuación de los funcionarios del sector agrícola…..

MARIO LEAL RODRIGUEZ, quien ha sido funcionario público durante varios años, hoy es un elemento que se encuentra muy cerca del gobernador Electo, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, y por ello anótelo como un prospecto fuerte a un cargo dentro del próximo gabinete estatal que gobernará a partir del primero de octubre a Tamaulipas, El tampiqueño MARIO LEAL, es un elemento serio que seguramente tendrá en sus manos una importante posición para desempeñar al lado del reynosense. Ha sido diputado local, presidente de la junta de coordinación política del congreso de Tamaulipas, jefe de la oficina fiscal del estado en Tampico entre otros cargos….

EN EL PROGRAMA PROSPERA de la SEDESOL en Tamaulipas que dirige MIGUEL CAVAZOS GUERRERO que anda pretendiendo ser candidato a alcalde en un futuro de su ciudad y darle las contras a JESUS DE LA GARZA y a otros, le comentamos que Los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), servirán para conocer los avances que se han logrado en la reducción de la pobreza, Además Señaló que Tamaulipas tiene diversos grados de pobreza en los que se han implantado programas como la tarjeta PAL Sin Hambre. Es asi como se mueve con recursos de la dependencia a su cargo para con un equipo personal influír con la gente y acarrear agua a su molino. En Reynosa un jóven de nombre JONATHAN ZORRILLA, es el operador político del matamorense, pues mantiene a raya a otros elementos del sistema de sedesol y no deja que se le vaya nadie de gratis, pues trata de mantener una estructura de este programa para ofrercerla a quien llegue de candidato en cada elección, claro está candidatos de su partido revolucionario institucional. La verdad, no le ha sonreído en mucho a MIGUEL CAVAZOS con hacerlo candidato, pues su momento mas cerca fue en la designación del candidato a diputado federal en la pasada elección, candidatura que le arrebató el bueno para nada de EDGARDO MELHEM SALINAS que lo grilló cuantas veces pudo estando como delegado de sedesol estatal al junior del ex gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA…..

Rendirá protesta el nuevo delegado estatal del ISSSTE de Tamaulipas este lunes a las once de la mañana, quien responde al nombre de JUAN MANZUR ARZOLA, quien ya estuvo en el cargo y también fue secretario de salud del gobierno del estado de Tamaulipas. Se recuerda como gente del ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES, quien llegará haciendo relevos en las sub delegacioens y coordinacioens, además de las direcciones del ISSSTE en la entidad….

FERNANDO MOYA TORRES, anunció que el pasado10 de Septiembre tres mil ciudadanos protagonizaron un evento inédito en la ciudad de Reynosa. La marcha por la Familia organizada por el Frente Nacional por la Familia se desarrolló en un ambiente de alegría y emociones. La cita se dio a las 17:00 hrs. en las inmediaciones de la plaza Benito Juárez, mientras amenizaba el talento de la región, “Los Norteños de Río Bravo“ con musica típica tamaulipeca,se abarrotó el lugar de la cita. Las porras no se hicieron esperar, los gritos en apoyo a la familia y en exigencia de los padres a educar a sus hijos, hicieron retumbar el Blvd. Hidalgo. La asistencia de ciudadanos rebasó toda expectativa. Ya en la Plaza principal “Miguel Hidalgo“, después de que todos cantaron al unisono el Himno Nacional y el Himno a Tamaulipas, Destacó que se reunieron en ese lugar para que padres de familia, jóvenes, sociedad civil organizada, personas de distintas confesiones y convicciones que creemos en México y en sus instituciones, alzaron la voz y de pie en un tema que define el fututo de nuestro país. Señaló que “nuestra manifestación no busca ofender a nadie, respetamos la dignidad de toda persona, independientemente de su forma de vivir y convivir, porque sabemos que ante todo somos seres humanos y hay un lazo fundamental que nos hermana”.

