SEÑAL POLITICA/ Se prepara José Ramón Gómez Leal para entrar en funciones

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-SE PREPARA JOSE RAMON GOMEZ LEAL PARA ENTRAR EN FUNCIONES

-EL PRESIDENTE ELECTO SE REUNE CON DELEGADOS FEDERALES ASIGNADOS

-CANACO PREPARA NUEVA FESTIVIDAD EN LA VILLA DE NUEVO PROGRESO

JOSE RAMON GOMEZ LEAL quien es el delegado del gobierno federal designado por el presidente electo de México ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, se reunió en un encuentro nacional de responsables de l gobierno federal que entrará en funciones el día 1 de diciembre del año en curso y a quienes en un mensaje claro y directo les pidió el presidente electo que se dirijan con atingencia, responsabilidad, sin prepotencia ni altanería frente a los ciudadanos y las diferentes instancias de gobierno de los estados y los municipios llevando el mensaje de trabajo y unidad para sacar adelante el mejor desarrollo del país en cada uno de los programas a realizar.

ROSARIO LATIGO quien es una lideresa del partido movimiento ciudadano en Matamoros se encuentra nuevamente en el ISSSTE de aquella ciudad por cuestiones de salud a quien le deseamos una pronta recuperación.

LEONEL ORTEGA RAMIREZ en su calidad de presidente del consejo directivo de ANVRIPPER A. C., reiteró que son una asociación civil que fue fundada en Reynosa, con el propósito de otorgar apoyo a las personas con capacidades diferentes de escasos recursos.

En sendas ocasiones se han venido desarrollando durante varios años con importantes actividades por parte de directivos de la Asociación Nacional de Voluntarios Para Rehabilitación Integral a personas con parálisis de escasos recursos (ANVRIPPER).

Se han entregado sillas de rueda, muletas, apoyos para personas con capacidades diferentes y esto seguirá realizándose activamente como siempre y con la responsabilidad total como asociación para las personas que lo necesitan.

Pues año con año señala LEONEL ORTEGA presidente de la asociación que se ha ayudado a numerosos ciudadanos, niños que se han acercado a la asociación asi como la realización de pinta de cajones de discapacitados en oficinas de gobierno y establecimientos comerciales.

Y estas actividades seguirán realizándose con el apoyo de mucha gente y donde seguimos recibiendo el apoyo que se le brinda a la comunidad en forma coordinada con autoridades y organismos.

EN RIO BRAVO le comento que El presidente del consejo directivo local de la CANACO, Cámara Nacional de Comercio de Rio Bravo MANUEL MARTINEZ CANO, se encuentra preparando importante festejo en la Villa de Nuevo Progreso.

Será en el mes de septiembre cuando arranque este tipo de festejos se realizará el denominado día “Del México Americano”.

Aquí anota el presidente del consejo local de CANACO Ingeniero MANUEL MARTINEZ CANO se encuentra preparando este evento con empresarios de la Villa de Nuevo Progreso como son comerciantes de restaurantes, hoteles, médicos y participantes de grupos y demás negociaciones de la comunidad fronteriza donde se cobrará el cincuenta por ciento de descuentos en sus compras como atractivo a los asistentes.

Dijo el dirigente del comercio organizado que se tendrán también en dicho evento para diversión de los asistentes la programación del espectáculo mexicano como son las luchas de botargas, monta de toro mecánico, juegos mecánicos, así como la pretensión de atender debidamente y con la calidez que se merecen a los México americanos.

EN LOS NOMBRAMIENTOS que se avecinan para el mes de octubre allá en la capital del estado junto al alcalde electo XICO GONZALEZ URESTI anote y con gran posibilidad a MIGUEL MANSUR como probable gerente general de la COMAPA de Cd. Victoria donde seguramente haría un excelente papel al frente de la dependencia.

COMO TAMBIEN un futuro funcionario lo podrá ser el tamaulipeco EARLY BUENFILD BAÑOS con una gran trayectoria en el sector educativo desde los noventas en la SEP como jefe de asesores de un sub secretario de educación a nivel nacional; funcionario en escuelas técnicas agropecuarias a nivel nacional; así como ex jefe de asesores del presidente del supremo tribunal de justicia en el 2015 entre otros cargos públicos.

Lamentable y bochornoso incidente donde se vio involucrado un JUNIOR de la capital del estado quien responde al nombre de LUIS ENRIQUE GARCIA CABALLERO que de CABALLERO dicen que no tiene nada dadas las actitudes suscitadas en plena calle de la ciudad capital y quien es hijo del LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES titular del tribunal de justicia administrativa municipal en Ciudad Victoria.

Pues resulta que este joven el pasado domingo en el fraccionamiento los almendros agredieron a personas aparentemente en estado de ebriedad y donde los habitantes del sector hicieron el llamado a la policía auxiliar y esta lo detuvo no sin antes darse a la fuga, pero donde hay que reconocer que los elementos policiacos respondieron de inmediato.

ADEMÁS, TRABAJA en sedesol federal dado el chaleco que portaba en el instante de ser sometido por los elementos policiacos quienes lo condujeron a los separos municipales.

También en Reynosa suenan nombres como ALEX PEREZ SANTANA actual secretario general del PRD municipal para una importante secretaria del futuro gabinete municipal y así también SIXTO REYES quien termina su función como regidor el día último de septiembre de este año así que no los pierdan de vista.

ENVÍO FELICITACIONES por su cumpleaños este 14 de agosto a OSCAR ALARCON activista de MORENA en Nuevo Laredo; NINFA LERMA, ex candidata a la presidencia municipal en Valle hermoso; DR. MANUEL PEÑA, FERNANDO DE LUNA SILVA, VICTOR GUARNEROS LAGUNES, ZARAGOZA RODRÍGUEZ FLORES. EDGARDO MELHEM Y TRINIDAD ROMERO… Y NOS VEREMOS.

Cuarto Poder de Tamaulipas/