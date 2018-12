SEÑAL POLITICA/ Refuerzan con acciones programas federales: Ochoa

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-REFUERZAN CON ACCIONES PROGRAMAS FEDERALES: OCHOA

-LLEVA ROXANA GOMEZ POSADAS Y ALEGRÍA A COLONIAS DE RÍO BRAVO

-HAY DIPUTADOS QUE NO LES ALCANZA PARA LOGRAR LA REELECCIÓN

Este pasado 8 de diciembre llegamos a un año más de vida y dimos las gracias a dios por permitirnos esta oportunidad, dar gracias a mis padres y a mis hermanos así como a nuestra familia.

Agradecer a quienes desde muy antes del día 8 y ya el mero día y posteriormente, lo han seguido haciendo y dando su felicitación por vía celular, telefónica, en nuestro portal y espacio de Facebook así como por WhatsApp y a quienes personalmente lo hicieron.

No queremos omitir a nadie y si agradecerles nuevamente sus muestras de aprecio, cariño y amistad a lo largo de años unos y otros de muchos muchos más años de feliz estancia en este mundo en donde seguiremos con nuestra firme acción y propuesta de vivir dios mediante y nos permita seguir contando con nuestra familia y grandes amistades en todos los rincones que hemos estado siempre presentes.

además de SE HAN recibido instrucciones en cada una de las unidades de salud del municipio de Reynosa donde el amigo y DR. OMAR NELSON GONZALEZ CEPEDA, jefe de la jurisdicción IV de la SST supervisa en forma constante con su equipo de trabajo así como el apoyo del personal administrativo que las condiciones de atención a la ciudadanía se haga paso a paso, que no falte medicamento pero que también se aproveche la participación de los comités de salud por medio de los que se trabaja día tras día.

MUY ACTIVO por cierto el maestro ELOY OCHOA coordinador distrital de programas sociales del gobierno federal que dirige el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y que viene impulsando mediante visitas, censos, reuniones y en centros con la ciudadana en cada uno de los municipios que conforman esta región noreste del estado de Tamaulipas.

Cabe mencionar que ELOY OCHOA es un personaje que, aunque proviene de la historia del PRI cuando las conclusiones se respetaban en forma institucional, su trabajo dentro de la izquierda con una visión clara del manejo y el trato de la función pública para con la sociedad debe ser al mismo tamaño y sin desbordes de prepotencia o egoísmos.

VIENE DESARROLLANDO un trabajo que fortalecerá sin duda la labor que realiza el también coordinador solo que a nivel estado del gobierno federal JOSE RAMON GOMEZ LEAL.

POR CIERTO nos comentan que la LIC. ROXANA GÓMEZ PÉREZ se encuentra llevando a cabo una serie de posadas y alegría a diversas colonias populares en el municipio de Río Bravo donde no hay duda que pueda ser contemplada para lo que se pueda ofrecer.

SIN EMBARGO no precisamente lleva esos momentos de convivencia familiar la riobravense a las colonias populares porque quieran conocerla, ya la conocen a la señora que en sus ratos libres fuera de la función del servicio público dedica tiempo, esfuerzo y entrega de gestión a los ciudadanos.

LA JEFE DE CREDE en Reynosa profesora GEORGINA APARICIO estaría estregando dos aulas este inicio de semana sin confirmarse al momento la presencia del secretario de educación, pero si con la entereza de lograr avances en el programa de infraestructura educativa.

MIENTRAS QUE EN EL GOBIERNO DEL ESTADO se escuchan cada día mas los relevos en diferentes secretarias del gabinete del gobernador mas no precisan fechas que se han venido arrastrando desde hace tiempo.

Y QUIEN PREPARA LA posada es el presidente del FATI, Frente amplio de trabajadores de la información JUVENTINO LOO a nivel estado y misma que será en próxima fecha de este diciembre en el salón de CANACO

Y mientras que esto pasa no se vislumbra al menos que LUIS CANTU GALVAN diputado local por Reynosa vaya a ser candidato a la reelección y sino pal baile vamos.

ASÍ MISMO le comento que quiero enviar nuestra condolencia y abrazo de solidaridad al maestro y Contador público RAMÓN GONZÁLEZ CEPEDA funcionario del CONALEP Reynosa y tiempo atrás quien fuera su director.

Lo anterior dado el deceso de su esposa la maestra SRA. MARTHA ALANIS DE GONZÁLEZ, a sus hijos y demás familiares desearles una pronta resignación y un abrazo fraternal

Nuestro más sentido pésame al amigo SAUL VILLARREAL en Miguel Alemán así como a su familia ante el lamentable deceso de su hermano menor ADOLFO VILLARREAL (q.e.pd.)

ENVIAMOS nuestra felicitación por su enlace matrimonial a FÁTIMA FLORES POSADA y a JAVIER GOMEZ FLORES ESTE pasado 8 de diciembre así como a nuestros primos XAVIER GOMEZ VIVIAN Y MALENA FLORES DIAZ.

Como también hacemos espacio para felicitar por su cumpleaños este 8 de diciembre a la SRA. GRACIELA AHUMADA DE RAMÍREZ, esposa de nuestro amigo LIC. ABEL RAMIREZ.

Enviamos nuestra felicitación por su cumpleaños este pasado 9 de diciembre al LIC. ISAAC RAMOS GARATE, así como a JUAN PABLO ALEJANDRE en Reynosa y Valle hermoso respectivamente.

Además de este 10 de diciembre a quienes cumplen años también como a ANDRE JIMENEZ, en Reynosa y FELIPE HACES VALDEZ En Cd. Victorias así como EDUARDO LÓPEZ, y el maestro y periodista JERRY SÁNCHEZ en Miguel Alemán; además de ELIZABETH TORRES CANTU, ING. PATRICIO GARZA, ALEJANDRO RODRIGUEZ, ISRAEL VAZQUEZ Y MANLIO ANTÓN VILLAR MARTINEZ en Matamoros.

Y nos veremos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/