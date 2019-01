SEÑAL POLITICA/ Reconocen labor de comunicadores

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-RECONOCEN LABOR DE COMUNICADORES

-ITEA PROMUEVE PROGRAMAS EN EL 2019

EN REYNOSA en días pasados y Reconociendo el trabajo diario de los comunicadores, la diputada federal NOHEMI ALEMAN.

Dijo ante periodistas al festejarles su día que “empresarios se encuentran teniendo algunos problemas por no definirse las reglas que están en proceso los nuevos impuestos de cobro al 8%”.

Por otra parte, agradeció ampliamente el respaldo a los representantes de los medios de comunicación por el difundir las actividades y acciones que ha desarrollado en estos primeros meses de trabajo legislativo y de gestión social en el estado de Tamaulipas donde ha estado en diversos municipios.

Deseo la legisladora mucho éxito en las metas profesionales asi como de sus familias de los comunicadores y los invitó a dejar un gran esfuerzo con oportunidades en este nuevo año 2019 de lograr lo que no se pudo hacer en el año que concluyó.

Reiteró el compromiso de trabajar con los informadores al reconocerles el trabajo que realizan en la región como en la ciudad de comunicar las acciones que realiza como legisladora, así como el día a día que lleva a cabo el trabajo social y político.

MIENTRAS QUE EN VALLE HERMOSO Una gran celebración se llevó a cabo en los poblados y ejidos de Valle Hermoso, en donde el Presidente Municipal GERARDO ALDAPE, convivió con los habitantes y partió la tradicional rosca de reyes.

Fue en los ejidos Ensenada, José Delgado, Altamirano, poblado Anáhuac y Empalme, en donde el Presidente Municipal y su distinguida esposa Linda Godoy de Aldape, estuvieron conviviendo este lunes.

En la visita, el presidente municipal además de compartir la rosca de reyes, también llevó regalos a los más pequeñitos, dando un poco de alegría a quienes radican en las zonas más alejadas del centro de esta ciudad.

ALLA EN LA CAPITAL DEL ESTADO déjeme le comento que En el marco de la sesión de la Diputación Permanente celebrada durante este miércoles, el Congreso de Tamaulipas aprobó la iniciativa presentada por la Presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, JUANITA SANCHEZ JIMENEZ, que adiciona un parrado al Artículo 190 Bis de la Ley de Salud del Estado.

La acción legislativa establece que la licencia de conducir tenga sustento como un documento formal, dándole plena validez a la voluntad expresada por el titular, referente a la donación de órganos y tejidos, medida administrativa implementada por la Secretaría de Finanzas del Estado.

Destacó que el objetivo es otorgarle validez jurídica a la voluntad expresada por el donador en la licencia de conducir, y que en caso de fallecimiento los familiares hagan valer su voluntad, permitiendo así, hacer más eficiente el proceso de trasplante de órganos o tejidos y salvar las vidas de quienes lo necesitan y que por meses o años han estado a la espera de un donante.

SIN DEJAR PASAR POR ALTO fíjese que en el caso de La Dirigencia Seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no le apuesta a la política del “garrote”, por el contrario, si a la del buen entendimiento, la tranquilidad y convicción, dijo RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ, quien destacó que a través de esas vías se ha logrado una serie de beneficios para el magisterio entre los que destaca, las plazas para los maestros de inglés y los nombramientos que en breve se entregaran a los maestros de educación física.

Esto fue Al sostener una reunión de trabajo con los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional y acompañado de los representantes de CEN del SNTE, CASIMIRO ALEMAN CASTILLO y EDGAR CUEVAS GARCIA, RIGO GUEVARA, dijo que el SNTE está más fortalecido que nunca y se acaba, solo para aquellos que están pobres de pensamiento, los mismos que todo critican y piden su salida, pero que ni siquiera hacen nada por los maestros y menos forman parte de un Comité o Delegación Sindical.

Aseguró que el año 2019, está lleno de retos y desafíos para el SNTE, por ello hizo un llamado a fortalecer el trabajo en favor de los trabajadores de la educación, al tiempo que resaltó, que en el año que recién concluyó, se logró reactivar el programa de lentes, además del pago de bonos de antigüedad que estaban detenidos.

Ya en el ámbito educativo, pero hablando del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), se encuentran invitando a personas de 15 años en adelante, que no cuenten con su primaria, secundaria, que no sepan leer ni escribir a inscribirse para recibir los servicios del ITEA durante este 2019.

El Director General del ITEA, DR. ROBERTO GONZALEZ GONZLAEZ, mencionó que el requisito más importante para las personas interesadas es que tengan las ganas y el ánimo de seguir con su sueño de terminar sus estudios.

Para inscribirse, las personas interesadas deben de contar con 15 años edad en adelante, si van a estudiar la primaria presentar CURP, boletas de grados completos en caso de contar con ellas y en el caso de la secundaria presentar certificado de primaria y boletas de grados completos de la secundaria

Y en el rumbo de Nuevo Laredo, le comparto que En conmemoración del Día de la Enfermera que se celebra el 6 de enero, el alcalde ENRIQUE RIVAS y su esposa ADRIANA HERRERA ZARATE, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), festejaron a las y los enfermeros a quienes agradecieron por su dedicación.

Al evento en la sala principal del Centro Cívico, asistieron cerca de mil trabajadores de la salud la mañana de este martes. El presidente municipal reconoció la ardua tarea que realizan día a día de salvaguardar la salud de las personas.

“La labor que hacen ellas y ellos es de una enorme generosidad, muy loable, esto es un pequeño reconocimiento con una representación de todas las clínicas, hospitales, de enfermeras que obviamente por causas de su labor están hoy en alguna actividad en estos centros de salud, pero no quisimos dejar pasar la fecha y poderlos celebrar y hacerles un digno reconocimiento”, expresó el edil.

Envio mi felicitación por su cumpleaños este 11 de enero cumplen años felicito a LUZ JOSEFINA PACHECO RODRIGUEZ editora periodística; GABRIEL ENRIQUEZ, HORTENCIA ROMERO, SERGIO QUIROGA Y REBECA LUCIO ARREOLA…. Y NOS VEREMOS.

Cuarto Poder de Tamaulipas/