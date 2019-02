SEÑAL POLITICA/ Pelean por las pluris en el PRI

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-PELEAN POR LAS PLURIS EN EL PRI

-PAN CON DESAGRADO POR ALGUNOS DE SUS CANDIDATOS

-MORENA SE PREPARA PARA RECIBIR REGISTROS EL 18

SURGE EN EL PAIS con el liderazgo de NAPOLEON GOMEZ URRUTIA quien es, además, senador plurinominal de Morena la nueva central obrera, CSID que significa la Confederación Sindical Internacional Democrática que con seguridad viene a renovar a lo que muchos conocimos como la CTM.

QUIERAN O NO, la cuarta transformación sigue avanzando ampliamente en todos los ámbitos a nivel nacional.

Y NAPOLEON GOMEZ URRUTIA es un personaje que goza de la amistad y confianza del presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

NACIO ESTE miércoles con la conformación de liderazgos nacionales, regionales, estatales y locales que vienen a fortalecer este liderazgo nacional obrero.

ASI ES DE QUE con este surgimiento se sumarán nuevos personajes a los trabajos político sindicales que hay que desarrollar en el país, pronto estaremos comentando mas a fondo de este trabajo.

LOS DIFERENTES PARTIDOS POLITICOS, se encuentran esperando concluir sus registros internos de aspirantes a diputados locales asi como la vía plurinominal por la que pelean cómodamente quienes se sienten hechos a mano.

EN ESTE SENTIDO YAHLEEL ABDALA Y RAMIRO RAMOS ya se sienten seguros en el listado de la del partido revolucionario institucional asi como otros tantos que les disputan la posición a los neolaredenses.

NO CABE DUDA QUE EL jefe de prensa EDUARDO VELA ha servido para dos cosas al frente del área de prensa del comité estatal al no informar ni enviar la comunicación de la que está urgido el comité estatal que dirige la ex regidora y ex candidata al senador ABDALA CARMONA.

POR LO QUE SE ENCUENTRAN despilfarrando el poco dinero que les queda en otros asuntos y no en dar cobertura a la información que genera el partido asi como los sectores, organizaciones y movimientos con los que cuenta el ex invencible PRI.

Importantes movimientos se encuentran registrando en el estado y uno de ellos es la asunción y entrega de nombramiento del amigo y victorense DON JOSE MARIA ALVARADO es el nuevo dirigente de la UGOCEM en el estado de Tamaulipas.

MIENTRAS QUE ENE L CONGRESO DEL ESTADO fíjese que Integrantes de las diferentes fuerzas políticas de diversas Comisiones del Congreso del Estado, concluyeron el procedimiento para determinar la lista de los aspirantes que solventaron los requisitos y las entrevistas para ocupar el cargo de titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET).

El Pleno recibirá los dictámenes correspondientes, a fin de designar, mediante votación por cédula, a quien consideren idóneo para ocupar dichos cargos, lo cual se prevé quede resuelto en este mismo mes.

Durante este martes, la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, entrevistó a GIOVANNI BARRIOS MORENO entre otros que se presentaron parece ser la mejor figura para dicho encargo público y de gran importancia para la justicia en la entidad y dada su preparación y participación es uno de los mas serios aspirantes a la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

En su participación, destacaron la experiencia adquirida en actividades relacionadas en la búsqueda de personas, dejando de manifiesto sus conocimientos en ciencias forenses, investigación criminal, derechos humanos, coincidiendo en que, de ser favorecidos, actuarán para dar respuesta a los colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, que a la fecha exigen mayores resultados.

Y EN LA ZONA RIBEREÑA mucha actividad viene desplegando El presidente municipal SERVANDO LOPEZ MORENO, que este miércoles entregó más de 300 becas a estudiantes de diferentes niveles que cursan sus estudios en primarias, secundarias, preparatorias y universidades.

EL ALCALDE miguelalemanense dijo “El becado sabrá quién es su padrino para que exista ese compromiso moral y social, que debe existir entre la sociedad, con la intención de que nuestros niños y jóvenes, sepan aprovechar la oportunidad de continuar dando todo su esfuerzo en su preparación diaria” .

POR SU PARTE desde la ciudad de México el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, nos compartió que como parte de los trabajos en la LXIV Legislatura en conjunto con los Diputados del PT, realizaron una visita a las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social donde la Secretaria MARIA LUISA ALCALDE y El Subsecretario ALFREDO DOMINGUEZ, les recibieron para revisar temas de interés en este 2do Período Parlamentario; destacando la importancia de la Ley Secundaria que tiene como fondo, generar un entorno laborar más justo y democrático, así como promover la libertad sindical donde se respete el voto libre y secreto en todas las instituciones.

ADEMAS dijo el legislador federal reynosense que Se trató también el tema: jóvenes construyendo el futuro como una estrategia no solo de empleo para los mismos si no también apoyo a las pequeñas y medianas empresas, esto con la finalidad de frenar la delincuencia.

Nos vamos hasta la Villa de Nuevo Progreso Con una participación abierta a la ciudadanía en general, el responsable de Bienestar social federal en esta Villa de Nuevo Progreso dijo que se sigue trabajando y recepcionando la documentación para cualquiera de los programas que el gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador tiene en marcha desde el primero de diciembre como presidente de México.

Manifestó el funcionario federal que “Estamos realizando nuestro trabajo con listados de censos de cada uno de los programas federales de Bienestar Social donde se han incluido en la lista a más de mil personas que han sido encuestadas, desde el pasado mes de septiembre siendo logrando alrededor de un promedio del 70 por ciento las que ya se están viendo beneficiadas con estos programas sociales y al día de hoy, en el gobierno de Andrés Manuel se acabaron los intermediarios, es decir que con menos personal se puede avanzar más”.

AH QUE RELAJO arman por el hecho de que uno de los caciques del PRI como MOISES MELHEM KURI haya alabado la labor de CARLOS ULIVARRI LOPEZ como alcalde de los supuestos logros que no sabemos a que se refieran con eso si la ciudad se encuentra hecha un desastre por la calle que agarren, la colonia que visiten o el módulo habitacional que comenten asi como los ejidos y comunidades rurales además de la Villa de Nuevo Progreso.

SERA ACASO que MELHEM KURI quiere que le arreglen y renueven otro contratito más por la renta de los edificios de su propiedad que tiene como oficinas el gobierno del estado como son la oficina fiscal, registro civil, programa de bienestar social y procuraduría del trabajo.

LAMENTAMOS que personajes como ENRIQUE RAMOS de CANACINTRA, DAVID DELGADO GIL de la CTM y uno que otro priísta se vean obligados o se presten a reconocer la labor que no sabemos cuál ha sido de un alcalde que se ha dedicado a realizar puros festines como tal y pelearse con el gobierno del estado al desconocer las acciones de la secretaria de finanzas como fue en días pasados la incautación de vehículos americanos de comerciantes del ramo.

EN REALIDAD, la ciudadanía no ve como muy trascendentes que estos personajes con todo respeto sean la voz de los más de 120,000 habitantes para reconocer la labor del gobierno local que no va más allá de festividades porque ni el gobierno del estado le ha puesto mano y apoyo como se dijo a la ciudad.

LOS COMUNICADOS alegres que mandan son en realidad una falacia pues a esto le agregamos que en dicho evento no hubo un solo panista avalando dicha labor realizada del alcalde para justificarse que tiene tranquila a la sociedad civil y no se diga de el encontronazo que tiene con el gerente de la COMAPA RAUL GARCIA o bien con la aún jefe de la oficina fiscal del estado ROXANA GOMEZ así como otros personajes que ostentan cargos del estado y quienes ni siquiera fueron convocados , amén de los regidores salvo uno o dos presentes así como de los medios de comunicación, solamente invitados los que a ellos conviene.

PARA QUE ANDAR armando reunión especial a puerta cerrada de los logros cuando ya realizó un magno evento con cargo a las arcas de la presidencia municipal para anunciar haya logrado como alcalde y tener que armar una reunión especial dizque para informar de lo que se supone que ya informó en el evento de los 100 días que mas que nada parecía una Kermes artística.

Con la designación del nuevo jefe de la jurisdicción del sector salud en la zona ribereña correspondiente a la jurisdicción no. IX.

La llegada del Dr. Cesar Santiago Gómez Alemán, quien fue nombrado este martes 12 de febrero, en sustitución del doctor Osvaldo Sáenz remueve al demás personal seguramente de la institución regional.

dicho nombramiento por enviados de la secretaria de salud a nombre de la titular del ramo, la chiapaneca Gloria Gamboa que sigue mencionando que no hay desabasto en el medicamento en la entidad Tamaulipeca en los hospitales y centros de salud correspondientes.

Cabe mencionar que el nuevo titular de la jurisdicción no. IX es un médico oriundo de esta ciudad fronteriza y que conoce las necesidades de la región asi como a la sociedad en general de quien se espera el mejor de los desempeños al frente de la encomienda gubernamental del estado.

ENVIAMOS nuestro abrazo al amigo JOSE WALLE JUAREZ al restablecerse de su salud este inicio de semana después de un malestar que le aquejó y a quien le deseamos este muy pronto al cien por ciento.

ASI MISMO enviamos nuestra condolencia a la Familia CANO CHARLES por el sensible deceso de DON TOMAS CHITO CANO CHARLES es dirigente de la sección 36 del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana acaecido este inicio de semana

De la misma manera enviamos nuestra condolencia a la ARQ. PAOLA CANO MARTINEZ, presidente electa de la CMIC de Reynosa y a su hermano ING. CARLOS CANO MARTINEZ.

Para su familia y en especial para el amigo y LIC. CLEMENTE CANO GUERRERO nuestro abrazo solidario.

EN otro tema, hacemos un espacio para enviar nuestra felicitación por su cumpleaños este pasado 13 de febrero a DIEGO MARIN Y JORGE PEREZ funcionario estatal del gobierno del estado.

ADEMÁS De este 14 de febrero envio nuestra felicitación por su cumpleaños a ADRIAN BETANCOURTH MARQUEZ, EDUARDO VELA, GERARDO VAZQUEZ MORENO, así como recordamos al DR. RODOLFO TORRE CANTU (+); Felicito al ING. FRANCISCO HERRERA TREVIÑO en la capital del estado; JUAN JOSE RODRIGUEZ Y SARA GARCIA… Y nos veremos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/