SEÑAL POLITICA/ Expulsan a Alfredo Castro del PRD

-EXPULSAN A ALFREDO CASTRO DEL PRD

-RINDE INFORME ALCALDE DE VALLE HERMOSO

Este jueves 12 de enero, en las instalaciones del centro comunitario de la Colonia Díaz Ordaz, el Dr. Daniel Torres Espinoza, presidente municipal de Valle Hermoso, informó a la sociedad sobre el trabajo realizado en los primeros 100 días de gobierno. Agregó que la invitación es fue para toda la población que le interese conocer lo que se ha realizado en los diversos rubros como lo son obra pública, alumbrado, salud, parques y jardines, limpieza pública, etc. “En 100 días se ha trabajado con pocos recursos, sin embargo, hemos realizado más de 100 obras y se han distribuido de manera tal que los beneficios sean para toda la comunidad”, dijo. La cita fue este jueves 12 de enero a las 4 de la tarde en las instalaciones del centro comunitario de la colonia Díaz Ordaz.

POR CIERTO quien anda con mucho trabajo en su distrito y especialmente en Rio Bravo, es la diputada local COPITZY HERNANDEZ GARCIA, quien en breve estará abriendo oficinas de atención a la ciudadanía como en la Villa de Nuevo Progreso y la ciudad de Reynosa, teniendo la oficina principal en la cabecera distrital, donde se apuntan varios de sus colaboradores para atender a las oficinas en mención como son CARLOS GARCIA REYNA, RUBEN LOPEZ SANCHEZ quienes han sido sus ojos y oídos en la labor de gestión como legisladora que lleva además de no perder de vista la posibilidad que pueda alcanzar a tener una importante comisión dentro de la nueva estructura del PRI, pues los que están en realidad nomás no garantizan absolutamente nada…..

YA QUE ANDAMOS EN EL PRI, sigue apuntado ALEJANDRO GUEVARA COBOS como un fuerte prospecto a la dirigencia estatal del PRI, otros apuntan que el jóven diputado federal por tercera ocasión será candidato al senado en el 2018, pues aunque los bonos de BALTAZAR HINOJOSA se reavivaron con la llegada a la Secretaría de relaciones exteriores de LUIS VIDEGARAY CASO, sin embargo no le dá al ex candidato a gobernador del estado, pues en realidad el sujeto anda de arrogante y fantochón, pues asi se la pasó en campaña político electoral por eso le fue como le fue…..

Le recordamos que los aspirantes a inscribirse del 1 al 15 de febrero para los niveles de educación pre-escolar, primaria y secundaria pueden ir preparando sus documentos, dijo el secretario de educación del gobierno del estado, HECTOR ESCOBAR que no hay que perder de vista su labor pues también estará metiendo en cintura a los funcionarios flojos que no laboran como debe ser en el nuevo gobierno del Estado de Tamaulipas….

ASI MISMO, El Gobierno Municipal de Reynosa informó que los elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública, deberán contar con licencia de conducir actualizada. Los elementos fueron notificados de actualizar dicho documento, mismo que deberá estar vigente para este jueves 12 de enero. Se indicó que cuentan con nueve vehículos automotores y dos motocicletas, las cuales son atendidas por 65 agentes. Todos los vehículos oficiales fueron actualizados fiscalmente, por lo que sus placas de circulación están en trámite.

Y SE FUE ALFREDO CASTRO OLGUIN del PRD un fulanito que nomás no respondía ya a los intereses del PRD, mas que nada respondía a sus propios intereses, siendo muy claro el secretario general del PRD en Reynosa, ALEJANDRO PEREZ SANTANA, que en un documento que leyó ante medios de comunicación definió que junto a el otros 40 perredistas fueron expulsados por andar vendiendo algo que no debían, la lealtad, ideología y demás, deberas que este señor ALFREDO CASTRO OLGUIN navega con una bandera con esa de las que algunos navegan muy seguido, esta vez le llegó la voladora y en alusión a su deslealtad políticamente hablando le fue retirada su militancia donde obtuvo sendos puestos y encargos políticos asi como sueldos, pues en los cargos que tuvo siempre tuvo sueldo, la última fue de secretario de derechos humanos del PRD en la entidad…..

EN NUEVO LAREDO, DELFINO GONZALEZ MUÑOZ, renuncio al cargo de gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Nuevo Laredo, en su lugar quien ejercerá este cargo será RODOLFO GONZALEZ MORALES, designado por la junta de consejo quien preside ENRIQUE RIVAS, alcalde de esta ciudad fronteriza.

COMAPA durante la administración de GONZALEZ MUÑOZ, alcanzo finanzas sanas en toda su historia, el organismo tuvo un gasto de 929 millones, mientras sus ingresos del 2013 al 2016 fueron de mil 101 millones de pesos, logrando un superávit de un 182 % en tres años, de 172 millones. “Es gratificante haber logrado estos resultados históricos, gracias a quienes me apoyaron en esta encomienda, a los usuarios que aprovecharon las oportunidades que se brindaron en los diferentes programas, debido a cuestiones personales he decido renunciar a este cargo, dedicare tiempo a mi familia”, señalo González Muñoz. Con programas como la quita de recargos, pago puntual, pago anual, entre otros, el organismo tuvo una recaudación promedio anual de 330 millones de pesos, además se incrementó el número de usuarios activos a 121 mil, teniendo un crecimiento de 10 mil consumidores.

RIVAS CUELLAR presidente municipal, reconoció el trabajo realizado por DELFINO GONZALEZ, destacando el manejo de las finanzas además de mejorar la infraestructura del organismo con la apertura de dos cajas recaudadoras, un cajero automático, la adquisición de equipo especializado y la planta norte.

MIENTRAS QUE POR EL RUMBO DE LA ZONA RIBEREÑA, El Presidente Municipal de Diaz Ordaz, JORGE NAVARRO GARZA, a través del departamento de Obras Públicas supervisado por Abdíes Pineda Medina se dio a la tarea de manera inmediata de atender el llamado de la ciudadanía. El tramo de la carretera federal a la altura de la entrada de la Congregación Valadeces, se llevo a cabo la operación de implementar en la cinta asfáltica concreto hidráulico, esto con el objetivo de que los habitantes puedan tener un mejor acceso.

La dirección de Obras Públicas dio a conocer lo anterior; “señalando que de momento los accesos de comunicación de esta carretera se encuentran en malas condiciones para el tráfico vehicular, ya que en las últimas semanas se suscitaron varios percances viales, y una vez que concluyó el periodo de vacaciones decembrinas, se han efectuado trabajos de mantenimiento y la reparación total con concreto hidráulico, para que dicho acceso a la población sea de mucho benéfico para sus habitantes”. Cabe mencionar que se tendrá un constante monitoreo en los alrededores del municipio de Díaz Ordaz, para detectar desperfectos en la mesa de rodamiento y al localizarse tramos en malas condiciones, ser reparados de manera inmediata. Por otra parte se informó que además de estas acciones, también se viene dando constante mantenimiento a las principales avenidas de la localidad, lo anterior con la finalidad que los conductores de unidades de fuerza motriz que transiten por diversas áreas, tengan la plena certeza que el gobierno actual está cada día mas comprometido con los diazordasenes.

