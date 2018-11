SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

JOSE RAMON GOMEZ LEAL quien es el delegado del gobierno federal en Tamaulipas tendrá una supervisión permanente en cada una de las áreas que competen con las diversas representaciones de las dependencias gubernamentales.

Y QUIEN definitivamente no tiene posibilidades de reelegirse como diputado local es aquel diputado local que no ha tenido absoluta intención de atender a la comunidad, su oficina de gestión social y además de participar en la tribuna del congreso del estado.

PUES EL HECHO DE PARTICIPAR no es nomás subirse a decir tarugadas como algunos legisladores le han querido aparentar a su fracción parlamentaria como a sus electores.

LA VERDAD es que la gente ya no se chupa el dedo y están observando que en su mayoría diputados del PRI y PAN no reúnen las cualidades y mucho menos la confianza para ser reelectos aquellos que hayan tenido la ocurrencia de levantar la mano.

EL DIPUTADO FEDERAL ARMANDO ZERTUCHE ZUANI defendió desde el congreso de la unión la situación de los maestros de inglés que no son respaldados laboralmente.

LAMENTO el legislador tamaulipeco y manifestó que “Son los Gobiernos a quienes llega el dinero de la federación para aterrizarlo”.

Y LOS MAESTROS DE INGLES alegan que no se les paga lo que debe ser, ni se les dan las condiciones laborales a las que tienen derecho”.

BATALLANDO AMPLIAMENTE por la basificación que no tienen en Tamaulipas como en el resto del país y desde donde hicieron un llamado al gobernador del estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

COMO SE COMENTO hace algunos días hay mucho que comentar de la pasada elección del PAN nacional en lo que concierne a Tamaulipas.

Y ES QUE LA cantidad de votos definida en la entidad a favor del candidato que no era el de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA el gobernador y jefe político del PAN en la entidad también tuvo sus votos y en Rio Bravo se sintió la presencia de un grupo no alineado con el dedo político desde la capital del estado.

Parece ser que los operadores políticos que son los funcionarios públicos de COMAPA, Raúl García y Enrique Alcorta Adame de ITAVU o bien el de BIENESTAR SOCIAL, Juan González nomás no lograron el cien por ciento de la aceptación de su candidato para lograr mayoría absoluta.

ASI ES DE QUE las cosas no andan del todo bien por lo que los relevos en algunas dependencias del estado están a la vuelta de la esquina.

|ENRIQUE TORRES MENDOZA dirigente estatal del Partido MORENA En Tamaulipas no dude que tiene mucho que aportarle al partido en el proceso electoral que viene a desarrollarse en unos meses más y donde el maestro reynosense ha cumplido cabalmente con el encargo político de la dirigencia nacional así como donde cuenta con el trabajo reconocido por la dirigente nacional de MORENA YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ.

EN OTRO ASUNTO le comentamos que el trabajo político que desarrollan ya algunos aspirantes a la diputación local en cada uno de los distritos electorales no se compara en nada con lo que quiere o pretende el alcalde de San Fernando JOSE RIOS SILVA que ha servido para dos cosas su obra política pues de la esquina del poder allá en la capital del estado no es bien vista si pretende ser candidato a diputado local por el distrito del Valle de San Fernando donde no garantiza ni el voto de su municipio que lo tiene en pleno abandono y no solo por no madar recoger la basura sino por no contar con obra pública, hacer de menos a los medios de comunicación y no atender ni acceder a que aterrice el presupuesto destinado en programas de publicidad y difusión de los eventos que tiene el ayuntamiento o al menos asi se registra públicamente.

FUE REELECTO el pasado fin de semana como presidente de la barra de abogados “12 de julio” en Reynosa el LIC. MARCELO OLAN MENDOZA que seguirá al frente por un periodo mas por aclamación unánime de los socios de la barra de abogados que se encuentra vigente y acrecentando su territorio como es en el caso de Rio Bravo donde en breve se abrirá la delegación de este organismo de abogados.

Y YENDO AL MUNICIPIO DE Díaz Ordaz, quien ha logrado hacer una buena labor es el alcalde citadino JOSE MANUEL LOPEZ que a pesar de ser de extracción del partido MORENA está tratando por todos los medios de acercarse con los diferentes frentes políticos y no solamente con las de la coalición que lo llevó al triunfo.

ALGO QUE ES Muy propositivo y como lo hace ya el alcalde de Miguel Alemán quien se las sabe de todas a todas pues su paso anteriormente por la presidencia municipal no fue en balde y hoy por hoy se encuentra incluyendo políticamente a todos los grupos que en algún tiempo fueron el PRI fuerte e invencible en aquella región por lo que si no se ponen listos MORENA y PAN se los comerán en junio del año venidero.

ASI MISMO LE COMENTMO QUE en el relevo del comité municipal del PRI sería una gran prospecta a la dirigencia local la ex diputada local NORMA ALICIA TREVIÑO GUAJARDO quien ha sido dirigente femenil estatal del movimiento territorial del PRI, coordinadora de campaña electoral, diputada local en momentos difíciles para el tricolor y mujer que sabe de la lucha político electoral que no hay que perder de vista.

COMO TAMBIEN otros elementos podrían surgir en el relevo que ya viene de los dirigentes de sectores del PRI como son CNC, CTM, CNOP, sector juvenil, mujeres, fundación COLOSIO, aunque la verdad cuando antes se peleaban por estos espacios, hoy parece ser abandonados hasta por sus actuales representantes como fue el caso del nulo dirigente estatal del MT HUMBERTO VALDEZ RICHAUD.

Felicitamos por su cumpleaños este 17 de noviembre a ALEJANDRO RODRIGUEZ en la capital del estado; ARTURO MORALES, compañero periodista victorense; JESUS CORREA, GERARDO DE LA CRUZ CARRILLO, dirigente local del PRI en Matamoros; ALFONSO PADILLA, dirigente de la CANIRAC Reynosa.

ASI COM OESTE 18 de noviembre a ALEXEY MARTINEZ y este 20 de noviembre a DON MARIO LOPEZ VILLARREAL; DERIAN MARTINEZ comunicador de Multimedios de Reynosa; ANDRES GARCIA ex senadora tamaulipeca; RAMON ALI LARA destacado fotógrafo tamaulipeco; ANGEL DOMINGUEZ amigo periodista y JUAN CARLOS OLIVARES GUERRERO, ex diputado local y ex alcalde diazordacense… Y nos veremos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/