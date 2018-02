SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

ENVIAMOS NUESTRA felicitación a esa gran pareja de matrimonio que llegó a cumplir 59 años de felicidad como son mis padres SOCORRITO PERALTA FRANCO DE VIVIAN Y RODOLFO VIVIAN AVILA. Y que sigan llegando muchos años mas de feliz matrimonio.

MIGUEL CAVAZOS GUERRERO hizo el ridículo político al registrarse como aspirante a precandidato de su partido revolucionario institucional a una diputación federal por el III distrito electoral.

Su posición de funcionario federal no le ayudó en mucho para asumir la responsabilidad de una candidatura que le quitó dicen algunos de sus propias manos al hijo del senador MANUEL CAVAZOS LERMA.

El PRI en su momento declaró asi IMPROCEDENTE el registro, pues el joven matamorense desobedeció órdenes institucionales, se las pasó por el arco del triunfo y fue se inscribió ante la comisión de procesos internos del PRI como aspirante a la precandidatura que hoy esta en manos de la riobravense COPITZI HERNANDEZ GARCIA.

Vaya enemigo político que se ganó la diputada local por el VIII distrito de Tamaulipas, IRASEMA REYNA ELIZONDO, es la suplente en el congreso del estado y habrá de asumir el encargo político es en cualquier momento que tendrá que representar a su distrito electoral.

Pues dentro de las actividades que desarrollará recordamos que en su momento MIGDALIA LOPEZ actual delegada de ITAVU estuviera asumiendo el cargo, pero ella renunció en su momento a la pre candidatura para asumir la suplencia de la actual presidente municipal de Reynosa MAKI ORTIZ.

EDGAR MELHEM SALINAS, actual coordinador de los diputados federales o BALTAZAR HINOJOSA podrían tomar la actitud que tomó ALEJANDRO GUEVARA COBOS en el 2016 cuando se aisló de la campaña a la gubernatura del estado y a ojos vistos hasta los que aspiraban a la candidatura a alguna presidencia municipal se hicieron ojo de hormiga, esto podría ser cierto?.

MIENTRAS QUE EN EL PAN podría ser el secretario general del comité estatal de este instituto político un fuerte candidato a la senaduría.

SU posicionamiento político como ex regidor, ex candidato a diputado federal por el II distrito electoral y un operador político del PAN tamaulipeco ponen al joven reynosense en una posibilidad donde no hay que descartarlo.

ASI COMO OTRAS mujeres hay dentro de las posibilidades que maneja el panismo en su interior como MARIA ELENA FIGUEROA SMITH y OMEHEIRA LOPEZ REYNA, ambas con trabajo político y social que mucho pondrían a pensar a la candidata al senado YEHLEEL ABDALA y sino pal baile vamos.

NOS REPORTAN de Matamoros en estado delicado de salud al ex diputado local JORGE VEGA SANCHEZ.

EN RIO BRAVO dejó ENRIQUE ALCORTA ADAME la delegación del ITAVU y com tapón de sidra saltó del encargo gubernamental hace algunos días dejando en el camino a uno que otro adulador damnificado que le dijo posiblemente en algún momento que debía ser el candidato del PAN a la presidencia municipal. Y es que el nombre del sujeto que las trae todas en contra nomás lo puso contra la pared e irrumpiendo la institucionalidad que caracteriza a los partidos políticos hizo que ENRIQUE ALCORTA ADAME dejará de aspirar simplemente de un plumazo por acelerado.

CARLOS GONZALEZ TORAL sigue vigente por la presidencia municipal, aseguró el joven político que su partido tricolor escogerá bien a su gallo en cada uno de los municipios pues en esta primera etapa se definieron precandidaturas al senado y a diputados federales y cree fielmente en que sus decisiones son fuertes propuestas para el primero de julio pero que hay que trabajar por lograr el objetivo.

EN EL PAN RIOBRAVENSE el ex regidor CESAR NACIANCENO quien es un fuerte impulsor del deporte en la niñez y que tiene mucho millaje corrido dentro de la política dijo que el PAN se encuentra listo y fuerte para la contienda que se avecina y que prevalecerá la unidad y los principios de este partido frente al primero de julio que está por venir.

MARIO CANTU, ex secretario de desarrollo económico en el municipio de Reynosa ahora surgió como candidato a alcalde por el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León por la coalición MORENA-PT-PES, nativo de Reynosa y quien desde muy chavo ha participado en las lides políticas.

PROCEDIERON en MORENA a registrar sus aspiraciones como esta el caso de Rio Bravo el médico MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GARZA y en Reynosa ARMANDO ZERTUCHE ZUANI y RIGOBERTO GARZA mientras que en Miguel Alemán lo hizo JAIME HINOJOSA

EN CIUDAD MANTE se disputan la candidatura a la presidencia municipal JOSE REYES GUEVARA Y JULIO PORTALES por el PRI aunque este último desistió asumir la representación en el congreso dela unión.

MIENTRAS QUE POR EL PAN en Valle hermoso la lleva de ganar GERARDO ALDAPE BALLESTEROS quien se registró en unidad con sus compañeros panistas para la presidencia municipal.

EN MORENA LA SITUACIÓN SE LES COMPLICA Y ES QUE todos se quieren colgar del árbol que piensan les dará sombra pues hay algo que no les cae muy bien a los MORENOS y es que en Nuevo Laredo RAMON GARZA BARRIOS será el candidato a la presidencia municipal y CARLOS CANTUROSAS señalan que al senado cuando ninguno de los dos le deben los MORENOS haber construido este partido político.

Mientras que en el congreso del estado asumió GLAFIRO SALINAS la junta de coordinación política en sustitución del LIC. CARLOS GARCIA GONZALEZ que aceptó el llamado de sus compañeros militantes del PAN para registrar su precandidatura a la presidencia municipal por Matamoros donde ya ha sido dos ocasiones diputado federal de mayoría relativa, es decir uno como pocos que se han calado en las urnas y logrado el triunfo que en esta elección asegura el PAN que va por camino seguro por la presidencia municipal.

LOS PRIISTAS buscan reorganizarse y no logran encontrar el camino a seguir. La situación es adversa en los dineros que estaban impuestos a gastarse en la operación político electoral en otros procesos, los momentos no son los mismos.

EN LA ZONA RIBEREÑA aceptaron la designación de BENITO SAENZ BARELLA como uno de los tantos candidatos que ha tenido el PRI y no han vuelto al terruño.

MARCO ANTONIO GARZA ACOSTA, LÍDER AGROPECUARIO y ex dirigente del PRI municipal en Díaz Ordaz es un elemento que si bien pensaran en fortalecer el proyecto de BENITO SAENZ sumarían a personajes como TOÑO GARZA ACOSTA pues las cosas no se ven fácil para los priístas en el primer distrito como en el resto del estado.

SERVANDO LOPEZ MORENO va por Miguel Alemán como su abanderado a la presidencia municipal deja en el camino a otros aspirantes a la nominación pues el PRI se fijó en el ex diputado y ex alcalde.

JOSE CORREA GUERRERO le dijeron que siempre no porque el municipio está separado para una dama y seguramente EDELMIRA GARCIA DELGADO va para la reelección.

LOS NOMBRES De los nuevos diputados locales que asumirán sus representaciones en el congreso del estado son por CARLOS GARCIA va HILARIO GONZÁLEZ, Por JESUS MARIA MORENO IBARRA va LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, por COPITZI HERNANDEZ va IRASEMA REYNA ELIZONDO y por ANTO TOVAR GARCIA va el recientemente nombrado secretario de bienestar social del municipio de Matamoros MARIO TAPIA FERNÁNDEZ.

XICOTENCATL GONZALEZ URESTI será el abanderado del PAN a la presidencia municipal en la capital del estado, ya dejó la dirección del hospital general, fue candidato independiente a presidente municipal y ahora se prepara para enfrentar al PRI y a MORENA en la capital del estado.

MIENTRAS QUE EN MATAMOROS sigue haciendo de las suyas el ex diputado local DANIEL SAMPAYO para hacerse de una candidatura y presiona con irse a MORENA a donde ya sus compañeros de partido le dijeron que le atore en realidad y se salga para ver como lo sigue el fantasma de TOMAS YARRINGTON RUVALCABA de quien fuera su valet en el gobierno estatal.

ALGUIEN LE TENIA que poner un alto a la reynosense ADIA FLORES PEÑA aunque se enoja sino le dicen AIDA ZULEMA, la fulana esta no será candidata a nada, se tendrá que conformar con ser únicamente la secretaria del partido donde se sirvió con la cuchara grande cuando fue presidente interino del Pri Y hoy hay quien levanta la voz para que le investiguen de como dejó las finanzas en tiempos de su dirección. La mujer aspiraba a ser candidata a diputada federal por un distrito de Reynosa y le comieron el mandado.

FELICITAMOS por sus 48 años de existencia 1 de febrero al periódico EL GRAFICO que dirige GAUDALUPE DIAZ MARTINEZ, a su equipo de trabajo asi como a su fundador DON LUPE DIAZ (Q.E.P.D.).

ENVIAMOS nuestra felicitación por su cumpleaños este 2 de febrero a CARMEN SANDOVAL, DAVID GALLEGOS SANCHEZ, OCATAVIO MUÑOZ, AGUSTIN GARCIA ARREDONDO, destacado columnista; DR. FRANCISCO MORENO, RAUL GOMEZ Y ABELARDO RODRIGUEZ. Asi como este 3 de febrero cumplieron años ALBERTO JIMENEZ ARROYO y DR. GUSTAVO QUIROGA SOLIS y nos veremos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/