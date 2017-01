SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

Y En su segundo día de actividades en el Valle de Texas, el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA reiteró el llamado dirigido a los líderes de la frontera entre Tamaulipas y Texas a fortalecer los lazos culturales y comerciales que durante generaciones, han hecho única a esta región.

Tras reconocer que en las últimas 48 horas, no han sido fáciles en cuanto a los pronósticos de la relación entre México y los Estados Unidos, el mandatario dijo que él en lo particular no puede esperar a que los gobiernos de ambos países definan los proyectos conjuntos. Al hablar como orador principal del encuentro que reunió a alcaldes y funcionarios de Texas y 10 estados mexicanos, GARCIA CABEZA DE VACA dijo que las comunidades fronterizas son aliados y sus economías se complementan. “Nosotros nos complementamos, que no somos una amenaza una a la otra, que entre ambos países podemos fortalecernos cada vez más y aquellos que piensan que la situación económica entre ambos países hacen que se pierdan empleos creo que están muy equivocados, nuestra verdadera competencia es contra otros países del mundo”, precisó el Gobernador.

En conferencia de prensa previa al evento, acompañado del alcalde anfitrión de las festividades, Norberto Salinas y el alcalde de Hidalgo, Martín Cepeda, el mandatario tamaulipeco dijo que trabajará con las autoridades del Valle de Texas para ayudar la actividad comercial entre las regiones. “En la medida que trabajemos juntos (Tamaulipas y Texas) vamos a ser más competitivos, vamos a mejorar nuestra calidad de vida en ambos lados de la frontera”, apuntó el Gobernador del estado. El Festival de los Cítricos celebró este fin de semana su edición número 80 con un desfile, en el que se designó al Gobernador de Tamaulipas como invitado distinguido.

EN RIO BRAVO, BUEN RESPALDO se viene desarrollando en la orientación a los jubilados y pensionados que acuden a la oficina fiscal del estado en Rio Bravo, lo dió a conocer la titular de la dependencia, ROXANA GOMEZ PEREZ, quien dijo que hasta las cuatro de la tarde se viene atendiendo a la comunidad contribuyente…

MIENTRAS QUE EN EL SNTE, su dirigente local, MARTIN PUEBLA BALLESTEROS, se encuentra realizando una serie de gestiones sociales y acuerdos con los maestros, pues se avecinan los relevos de dirigentes delegacionales y por allá de unas semanas mas vendrán los relevos de las dirigencias locales del PANAl, partido nueva alianza que es el barco donde van los maestros, por lo que no pierda de vista el liderazgo que arribará al partido nueva alianza, pues el que está no es grato del gusto del gremio magisterial, ni de la dirigencia estatal, por lo que ahora si de que se va se va AGUSTIN MALDONADO HERRERA, quien no sabemos que esté haciendo al lado del fantochó y arrogante maestro ex regidor RAMON OLVERA, quien como regidor mal lo recuerdan los maestros que una taza de café no ofrecía a sus compañeros….

POR CIERTO El maestro HILARIO CASTAÑON, ex dirigente del magisterio riobravense no hay que perderlo de vista, pues es un maestro que después de su actuación como tal regresó a sus labores como mentor, una persona disciplinada y leal al magisterio…..

MARIO CANTU, secretario de desarrollo económico e industrial del ayuntamiento de Reynosa, dijo que el sábado 4 de febrero se convocó al festival del tamal norteño, un evento sin precedente pues con la participación de la comunidad se hará sin duda un gran evento coordinando el titular del área económica y del empleo del ayuntamiento que preside la doctora MAKI ORTIZ cada una de las acciones de logística para este evento de los reynosenses, recordemos hace unas semanas la organización de la rosca de reyes del ayuntamiento para la ciudadanía que asistió a la plaza Hidalgo siendo todo un éxito…

Ya que tiene Oficina abierta la diputada local por el PRI en el octavo distrito electoral, LIC. COPITZY HERNANDEZ GARCIA, queda muy en claro que dedicará tiempo y esfuerzo a la gestión social en forma permanente, pues además de su labor legislativa tendrá una serie de agenda de trabajo en la Villa de Nuevo Progreso donde programa ya la apertura de una sub sede de la oficina de gestión social y otra mas en el municipio de Reynosa, pues gran parte del electorado de este distrito también está enclavado en aquella ciudad…

ASI MISMO EN SAN FERNANDO le comento que llegó el nuevo delegado del ITAVU y recayó el encargo del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA en JOSE DE JESUS ARTEAGA GUEVARA, quien de inmediato hizo una visita de cortesía al alcalde de la ciudad, JOSE RIOS SILVA quien viene trabajando coordinadamente con cada funcionario que se está integrando al trabajo del gobernador del estado. Asi mismo le comento que muy activo el director de comunicación social del ayuntamiento , JESUS GARZA, saludos desde este espacio…. A las Personas que requieran material para Diálisis, contamos con:

Y TAMBIEN EN EL SISTEMA DIF SAN FERNANDO se realizan acciones de apoyo a la comunidad donde la primera trabajadora social, ROSSY DE RIOS, recibió un total de 60 piezas de pisatek BIOSAFE, 102 piezas de solucion DP pisal 1.5% siendo un esfuerzo de la comunidad a la ciudadanía mas necesitada…

PREPARADOS LOS PANISTAS para celebrar el próximo 12 de febrero alrededor de 25 Asambleas Municipales a fin de renovar los órganos directivos del partido en el Estado, llevando a cabo en municipios como en: Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Ciudad Madero, El Mante, González, Güemes, Díaz Ordaz, Hidalgo, Llera, Méndez, Miguel Alemán, Ocampo, Padilla, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, Soto La Marina, Tampico, y Valle Hermoso…..

Y POR VALLE HERMOSO dijo el alcalde DANIEL TORRES “La Intención del jueves ciudadano es sencilla, estar cerca de ustedes, platicar las necesidades básicas de su comunidad y las necesidades del municipio, lo importante es trabajar en equipo, si todos trabajamos juntos es menos el peso y cuidamos más las cosas”, pues durante el Jueves Ciudadano realizado en Infonavit las Flores. Durante el evento, vecinos expresaron directamente al Alcalde que las necesidades más apremiantes en este sector son: la reparación de lámparas, bacheo de calles y servicios médicos. El alcalde agregó que se está gestionando un centro de salud para esta área, el miércoles se tiene una reunión con el subsecretario de salud y se hará la propuesta, sin embargo, provisionalmente será instalado un médico en alguna casa para que atienda las necesidades de salud de este sector. Así mismo, durante el Jueves Ciudadano, la Dirección de Tránsito y Vialidad llevó un beneficio para la Infonavit las flores que es la de regresar por unica ocasión de manera gratuita las licencias recogidas el año pasado, con la encomienda de hacer bien las cosas y respetar el reglamento vial. Por su parte, la Sra. NADYA PEREZ DE TORRES, Presidenta del Sistema DIF Valle Hermoso invitó a los asistentes para que ayuden a detectar a niños que por cuestiones económicas no van a la escuela y apoyarlos con el programa de escolarización…..

EL DIRIGENTE DEL PRD en forma interina en el municipio de Reynosa, ALEX PEREZ SANTANA, dijo que habrán de reunir mas de mil quinientas firmas para fortalecer echar abajo el gasolinazo, una situación que viene afectar sin duda a la comunidad de Reynosa y que no es posible quedarse de brazos cruzados. Referente al problema de expulsión de algunos perredistas que dejaron de serlo aclaró el jóven político reynosense, han venido creando un ambiente de desilusión y de la misma manera promoviendo mas el divisionismo, pues no es posible que elementos como ALFREDO CASTRO OLGUIN, JULIO CHAVEZ, y demás elementos dentro del PRD entreguen cuentas de lo que quedaron pendientes de dar a conocer en un ambiente de transparencia, por lo que están en el ojo del huracán estos señores…

Y En la sesión de cabildo del pasado 12 de enero, desde la máxima tribuna del municipio de Tampico, el regidor NESTOR LUNA exigióo a la buena para y mas despota que nunca MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE, esta mujer se olvidó de sus orígenes de humildad y sencillez, pues el regidor del partido movimiento ciudadano quien ha tenido en jaque también a la alcaldesa MAGDALENA PERAZA donde su jefe de prensa PATY CASTRO hace caso omiso de la prensa, tal para cual pues sabemos de donde viene, pues en lo que va de la presidencia de la tal MAGDA PERAZA no atiende en lo mas minimo a los representantes de los medios de comunicación. Pues ahi tiene que el regidor le señaló y exigió a MECHE GUILLEN la diputada federal, la que votó en favor del aumento del litro de la gasolina, que le exigí a la Diputada Federal Paloma Guillén Vicente, que se sumara a la iniciatica de dar reversa al gasolinazo, le dijo el edil tampiqueño que el no dar la cara al distrito que dice representar es una falta de respeto y además le reprochó que no rinda cuentas….

Y EN RIO BRAVO, URBANO MARTINEZ, quien fuera renunciado del cargo de coordinador del departamento de recursos humanos de la COMAPA de Rio Bravo por el nuevo gerente general del organismo paraestatal, RAUL GARCIA VIVIAN, fijese que causó gusto entre varios usuarios pero sobre todo entre los trabajadores en lo general la sacudidona que le dieron a este organismo del estado, una limpia a fondo que le viene realizando el nuevo titular de la dependencia por instrucciones superiores de poner órden y disciplina.

BUENA CHUSCA SE LLEVARON algunos regidores que ya les había comentado en el cabildo de Reynosa no se ponen de acuerdo para lograr el desarrollo de Reynosa, ahi tienen que el síndico ALFREDO CASTRO OLGUIN, Ex perredista, no logró la maniobra para tener quorum legal para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria, misma que sería la número XIV de Cabildo, aunque se había anunciado la ausencia de la alcaldesa MAKI ORITZ DOMINGUEZ por motivos personales, fue representada por el regidor ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ pero al observar que pasaban minutos y mas minutos, y no se logró mayoría se dió por desahuciada dicha convocatoria extraordinaria, sin duda un golpe político para el grupito que encabeza ALFREDO CASTRO, esto dando malas notas a quien sabe quien le rinde cuentas de sus actos, pues en el PRD no creemos ahi ya lo corrieron por desleal y hoy por hoy revisan sus actos realizados cuando estuvo en alguna comisión dentro del partido en mención, de los demás regidores, no logró que le dieran el espaldarazo, esto es ya muy deprimente….

UNA DESIGNACION MAS en La secretaria de Salud de Tamaulipas, a cargo de la LIC. LYDIA MADERO GARCIA quien, entregó el nombramiento como director del Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de Ciudad Victoria Al DR. XICONTENCATL GONZALEZ URESTI, quien lo recordamos como candidato independiente a la presidencia municipal en Ciudad Victoria, por lo que mucho se espera de esta asignación al médico victorense…..

ENVIAMOS NUESTRA felicitación por su cumpleaños este 28 de enero a DON OTHONIEL OCHOA GUERRERO, LIC. RAMIRO MORENO, EDGAR TREVIÑO GUAJARDO, MARTIN AYALA y al abogado EZEQUIEL ALVAREZ CORNEJO…. Asi como este 28 de enero a ROBERTO LOPEZ HERRERA…felicidades..

