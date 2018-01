SECTOR AZUCARERO DE EU PIDE UNIRSE A PLÁTICAS DEL TLCAN

AUTOR: LUIS MORENO/ Milenio.com

Montreal, Canadá. – Aunque el tema del azúcar México y EU se ha abordado aparte del TLCAN, ahora la industria estadounidense del ramo pide integrarse al equipo negociador y con ello apoyar el comercio por estacionalidad.

“Es un tema ya arreglado, pero el sector azucarero quiere aprovechar la coyuntura para decir “yo también me subo al tema de la estacionalidad”. Están las presiones políticas, es algo interno”, subrayó el vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega.

El empresario integrante del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales explicó que en la mesa de Agricultura se sienten las presiones proteccionistas de las industrias, que insisten en el tema de un comercio agrícola regulado solo por temporadas.

“Ellos ya arreglaron; tuvieron un acuerdo los secretarios de México y EU, Guajardo y Wilbur Ross.

Esos aires no nos ayudan y el tema es que nuestro sector público y privado estamos porque no nos vamos a mover un centímetro”, subrayó.

De la Vega dijo que EU quiere implementar el tema de comercio solo por periodos, entonces México tendrá que aplicarlo no solo a fructosa, sino a los granos, carne y leche; no obstante, subrayó que no es una medida que ayude al comercio.

Consideró que, si hubiera voluntad política, la negociación no estaría tardando tanto, no obstante, se han dejado sentir por parte de EU algunos temas que no ayudan a tener un ambiente para llegar a acuerdos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/