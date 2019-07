SECCIÓN 120 DEL STIASRM LOGRA INCENTIVOS DE 9.7 MDP PARA SUS OBREROS DEL INGENIO MANTE: MARTÍN MORALES

• El viernes inicia pago del fondo de Ahorro a plantilla de 270 sindicalizados de base

• Avanza reparación del Ingenio Mante, actualmente laboran 140 sindicalizados y el lunes incrementara a 270 : M.M.V.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM.- La presentación de la caratula en ceros que el sector industrial presento a las autoridades hacendarias para eximirse del pago de utilidades tornaba imposible para la sección 120 del STIASRM obtener para sus agremiados estímulos, sin embargo su dirigente Martín Morales Valencia y su quipo lograron para ese objetivo la autorización de 9.7MDP

Martín Morales Valencia secretario general de la sección 120 al explicar lo anterior señalo que gracias a la injerencia de la empresa y del sindicato se recibieron cinco pagos dentro de ellos el incentivo de 40 dios bono de producción y se anuncia para el viernes el pago del fondo de ahorro que beneficiara a la planta de los 270 trabajadores.

Morales Valencia explico que los miembros del comité la sección 120 trabajan arduamente para seguir aportando as benéfico y apoyos a los sindicalizados como son las Cajas funerarias, servicio de carroza y se está en pláticas con el alcalde Mateo Vázquez para la obtención de 50 lotes en el panteón municipal 3 para que el obrero ya no pague nada en esos difíciles momentos,. “Mientras estemos aquí echándole ganas el obrero no va a sufrir” concluyó Morales Valencia

Cuarto Poder de Tamaulipas/