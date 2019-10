SE REGISTRAN CACHORRO Y MARIELA PARA DIRIGIR EL CDE DEL PAN

• Formula única, con planilla representativa en norte, centro y sur del estado, se compromete a la apertura e inclusión de nuevos liderazgos juveniles en el estado, tener el padrón más elevado de los comités estatales del país y a preservar y aumentar el potencial político estatal.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

VICTORIA TAM.- Miles de simpatizantes de la fórmula Luis Rene Cantú Galván “El Cachorro” y Mariela López Sosa para dirigir Acción Nacional en la entidad, les esperaban con ritmo norteño y batucada por la Berriozábal, a más de cien metros de Comité Estatal para acompañarles al registro ante la comisión de proceso internos del PAN.

De todos los confines del estado la presencia de simpatizantes militantes, dirigentes, liderazgos locales y legisladores coreando vivas y ondeando la bandera albiazul daban muestra del musculo político y trabajo partidista de unidad.

A la salida del registro Cachorro y Mariela dieron su mensaje, la ex alcaldesa y ex presidenta del DIF de Xicoténcatl y ex coordinadora del registro civil del estado Mariela López agradeció la presencia del conglomerado que les respalda y fortalece y al asentar el compromiso de seguir luchando en equipo sin bajar la guardia demostrando que acción nacional es el mejor partido en donde dijo “cada uno de nosotros como individuos contamos, donde se escucha nuestra voz”.

Invito López Sosa a no perder a esencia de la unidad que hoy se aprecia en este equipo de trabajo que se conforma y que da solidez política al norte centro y sur del estado.

Acompañado por los integrantes de la planilla que él encabeza, María Elena Figueroa de Tampico; Imelda San Miguel y Pedro Carrillo de Nuevo Laredo; Tere Aguilar Gutiérrez y Álvaro Barrientos Barrón, de Victoria; Ricardo Moreno, Andrea Carrillo, el reinosense Cantú Galván el Cachorro agradeció a los simpatizantes de unidad s las muestras de apoyo y a quienes le acompañan en esta responsabilidad el sumarse al proyecto trasformador.

El Cachorro oferto un comité estatal de puertas abiertas, incluyente y con prioridad a la militancia, reconoció la alta mira que le heredan y se comprometo a mantener y si se puede aumentar el capital político que se tiene en el congreso y municipios y adelanto que habrá nuevas oportunidades y liderazgos juveniles.

Lo anterior lo refrendaron también en rueda de prensa, agregando El Cachorro el compromiso de que junto con su equipo tener el padrón mas grande de acción nacional en el país y especifico que los liderazgos juveniles faltan en toda la entidad y con acción nacional se van a alcanzar.

Las felicitaciones se multiplicaron para Mariela y El Cachorro así como las positivas opiniones que les auguran buenos resultados como fue la del alcalde de Ocampo Jesús Avalos Puente y de su esposa Brenda Coronado Molina al señalar que con esta fórmula a Tamaulipas y al PAN le ira bien “es un barco que va bien y con el vamos a llegar a buen puerto” destacaron.

La declaratoria de procedencia de registro la comisión del proceso interno el PAN la dará el 3 de noviembre, la campaña de promoción del voto termina el 7 de diciembre y la elección de esta planilla única será el 8 de diciembre.

Cuarto Poder de Tamaulipas/