SALE PRIMERA “CRIBA” DE MORENA PARA CANDIDATURAS

• Por encuesta telefónica definirán en los 22 distritos

• En el XVI Xicoténcatl sacan boleto Miguel Ángel Posadas Molina, Ricardo Quintanilla Leal, Gabriel Zúñiga Bermúdez y Hugo Miguel Rojo Ramos y en el XVII Refugio Espriella Domínguez, Fermín Jiménez Borja, Javier Villarreal Terán y Omar Salomón Vargas.

• En asamblea de este XVII distrito a puerta cerrada eligieron hoy a 5 hombres y 5 mujeres para el listado de las diputaciones plurinominales

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE. – La comisión nacional de elecciones de MORENA dio a conocer diputaciones de mayoría las solicitudes de registro aprobadas para las 22 diputaciones de mayoría relativa del estado.

De acuerdo a intimación vertida al destacan que en esta primera criba de aspirantes los principales factores de aprobación fueron las opiniones de los principales políticos estatales y nacionales de MORENA y la trayectoria política, nivel de conocimiento y aceptación entre la ciudadanía de los aspirantes idóneos para llevar a cabo y cumplir con la estrategia política y territorial del partido en cada distrito.

Con un solo precandidato quedó el 4 Distrito, con dos los distritos 3, 5, 7, 8, 15, 19, 20 y 22, con tres los del 1, 2, 10, 12, 13, 18 y con cuatro los distritos 6, 9, 11, 14 16, 17, 21

En todos los casos la Comisión Nacional de Elecciones realizará encuesta telefónica y se espera que el miércoles con los resultados obtenidos defina sus candidaturas para realizar sus registros ante las instancias correspondientes del INE.

Por otra parte, en asamblea distrital de este XVII distrito en esta cabecera distrital y a puerta cerrada, en los salones de Las Villas, MORENA eligió a 5 hombres y 5 mujeres para sus candidaturas plurinominales mismas que habrán de participar en la tómbola de elección en Victoria.

La influencia del ex gobernador Manuel Cavazos Lerma marca presencia en el entorno político estatal con el apuntalamiento en MORENA de su primo el ex alcalde de Jaumave por MC 2008 2010 Ricardo Quintanilla Leal por el XVI distrito y de su ex secretario particular Javier Villarreal Terán por el XVII, así como a su Junior por diputación plurinominal en el PRI.

