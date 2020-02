“Como respuesta a la opinión de la gente que todos los días tiene que transitar por esta avenida, el plantón se circunscribe al área del estacionamiento y banqueta exclusivamente, dejando el paso libre a la ciudadanía y con esto le pedimos a la misma, sumar su voz, para exigirle solución al verdadero responsable de los problemas reales ocasionados por apatía y desdén a los más humildes y que es Xicoténcatl González Uresti, presidente municipal de ciudad Victoria” anunció Carlos Martínez Leal en la rueda de prensa convocada este miércoles 12 del presente mes, frente a las oficinas de la presidencia municipal en donde además afirmó que: “debido a la sordera institucional manifiesta de nuestras autoridades locales, se realizará una marcha multitudinaria en la que participarán más de tres mil personas provenientes de las colonias y ejidos del municipio victorense y que se llevará a cabo por las principales calles de la ciudad, como una manera de elevar la voz de nuestra protesta y así lograr solución a lo que exigimos”.

“La marcha tomará la misma ruta como las realizadas con anterioridad, partiendo desde la plaza Héroes de la Independencia, siguiendo por algunas de las principales calles de la ciudad, hasta llegar nuevamente a la presidencia municipal en donde se llevará a cabo un nuevo mitin, donde se leerán nuevamente nuestras peticiones, para recordarles tanto a los gobernantes en turno como a la ciudadanía cuáles son nuestros justos reclamos” continuó diciendo el dirigente estatal.

Afirmó además que si el alcalde sigue sin dar soluciones reales a lo manifestado, la próxima marcha será de seis mil personas y si aun así no reacciona, la siguiente será de diez mil; cuestionado acerca de que si no le importaba el caos vial aseguró que el Movimiento Antorchista es el pueblo humilde organizado y que como tal hace uso de su derecho garantizado en el párrafo segundo del artículo 9º de nuestra constitución, de manifestarse públicamente y que el causante de lo que se llama problemas es Gonzáles Uresti al no resolver estos reclamos.

Ante la pregunta de que si le parecía justo que tan solo unas cuantas personas recibieran ayuda y no las más de cuarenta mil personas que viven en pobreza extrema tan solo en esta capital dijo: “Es su derecho el de recibir ayuda del gobierno, pero sino les han ayudado es porque no están organizados, porque no exigen, por eso invitamos al pueblo humilde a organizarse y que luchemos juntos para que los gobernantes utilicen los recursos para ayudarles a solventar las duras crisis que se enfrenta y que en parte son creadas por las malas decisiones de los mismos gobernantes”.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones de recibir dinero del municipio aclaró: “La gente viene y se forma y las becas y despensas se les entregan directamente a ellos, yo no toco un solo centavo de ese dinero, Antorcha ha gestionado desde anteriores administraciones que a la gente se le entreguen estos apoyos, ha gestionado la pavimentación de calles, la construcción de drenaje en colonias, la construcción de espacios deportivos, de espacios culturales, de escuelas y áreas verdes para el sano esparcimiento de las familias de las colonias humildes y las obras ahí están, tenemos fotografías de que antes en donde solo eran barrancos hoy se encuentran Unidades Deportivas en las que los muchachos se reúnen a hacer deporte y el claro ejemplo de que esto (La Organización) funciona es el equipo de fútbol que fue a competir en la XX Espartaqueada en Tecomatlán, Puebla y que consiguieron el tercer lugar de entre representativos de todo el país, son muchachos de estas colonias que juegan y entrenan en estas áreas verdes, esos son los resultados de que si verdaderamente se hicieran las cosas para ayudar a la gente humilde nuestro país fuera otro”.

Cuarto Poder de Tamaulipas/