RESPETO A LA MILITANCIA DEL PRD; LA DIRIGENCIA ES CORRUPTA Y DESHONESTA: JOACO

*La democracia en el PRD se convirtió en una lucha donde la calumnia y la difamación han disfrazado a la verdadera competencia democrática a su interior, lamento mucho la situación que hoy vive la militancia que son utilizados para lucrar políticamente por los vividores dirigentes en el estado.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Joaquín Hernández Correa acuso a los dirigentes del PRD de corruptos y deshonestos y lamento la situación que viven sus militantes, pues han sido utilizados para lucrar políticamente por los vividores dirigentes en la entidad

El actual diputado local que siendo miembro del Consejo Estatal del PRD decidió junto con un buen número de militantes sumarse al proyecto político de Francisco Javier García Cabeza de Vaca –hoy gobernador de Tamaulipas- ante la negativa de la dirigencia Estatal de sumarse a la alternancia de Tamaulipas, debido a su colusión con el gobierno del corrupto Egidio Torre Cantú, lo que supuestamente la valió su expulsión del PRD.

Por ello “la quinita” respondió… “de verdad no necesito del PRD y menos de sus dirigentes corruptos que se vendieron a los intereses gubernamentales de la administración anterior, hoy medran sin registro en el estado al no sacar la votación necesaria para tener al partido en un lugar preponderante, viven de las migajas que les da el PRI, por actuar de manera mercenaria”.

Y continuo,…”lo único respetable y salvable es su gente y su militancia que me hizo ganar elecciones para servir al pueblo, a esos siempre les estaré agradecido, mas no a la dirigencia estatal, ni nacional que obedecen a intereses externos”.

Según militantes consultados desde hace más de 10 años que Cuitláhuac Ortega Maldonado, y Jorge Valdez Vargas, se apoderaron de la franquicia del PRD y han manejado a su antojo a los dirigentes y militancia vendiéndola siempre al corrupto PRI, que el pasado 5 de junio termino su hegemonía del poder en Tamaulipas, al ser derrotado por el candidato del PAN Francisco Javier García Cabeza de Vaca y de muchos ciudadanos libres que optaron por la alternancia en Tamaulipas.

Hoy su “títere” Alberto Sánchez Neri, y los “caciques” Cuitláhuac Ortega Maldonado y Jorge Valdez, apoyados desde la Ciudad de México por el señor de la ligas Rene Bejarano, ha logrado expulsar a más de 40 distinguidos militantes del Partido de la Revolución Democrática en Tamaulipas.

El PRD un partido de luchas, en Tamaulipas es un partido que vivió en amasiato con los gobiernos priistas y sus gobernadores Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores y el más corrupto y deshonesto Egidio Torre Cantú, todos de triste memoria.

Cuarto Poder de Tamaulipas/