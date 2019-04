RESPALDAN CAÑEROS A CANDIDATA DEL PAN POR EL XVII DISTRITO SONIA MAYORGA LÓPEZ

• Pide Vicente Verastegui apoyarla e impulsar con ello el proceso de transformación de Tamaulipas que inició en el 2016

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE. – Al sostener una reunión con productores cañeros de esta región de las organizaciones cañeras CNC y CNPR de este municipio, la tarde de este lunes, la candidata del Partido Acción Nacional a la diputación local por el distrito XVII con cabecera distrital en Mante, Sonia Mayorga López, agradeció el respaldo de la gran familia cañera de este municipio e hizo el compromiso de que con ella los cañeros van a tener a su mejor aliada en el Congreso del estado.

En este encuentro con la familia cañera en donde el presidente del CDM del PAN Ricardo Nájera Arias al pedir el apoyo para la fórmula panista destacó que en este momento político consolidar la transformación en Tamaulipas reviste especial importancia dado que con ella se sentar las bases para consolidar la anhelada justicia, paz y progreso y que de la mano de Francisco Javier García Cabeza de Vaca se ha ido reconstruyendo.

Mayorga López por su parte expresó que es una mujer de campo, madre de familia, contadora de profesión, y líder por convicción, y dijo sentirse muy orgullosa de ser de El Mante donde aprendió de sus padres a querer esta tierra, a cuidarla y hacerla producir.

Frente a sus amigos cañeros, Sonia, les recordó que de las 51 uniones locales en el país, que operan en el mismo número de ingenios del país ella es la única mujer líder a nivel nacional que ocupa este cargo, subrayando ser una mujer de lucha, de palabra que no le teme al trabajo.

“Tengo la voluntad de servir y representarlos a todos Ustedes, admiro y reconozco a nuestra sociedad, porque así como yo, no se rinden, no le temen a los retos, ni a los cambios y que a pesar de las adversidades no le huyen a las dificultades”, declaró y asumió el reto de ir a buscar a la ciudadanía para comprometerse a ser una digna representante.

Comentó que decidió encabezar este proyecto por el gran amor que siente por los ciudadanos de dos grandes municipios: el Mante y González, agradeció las muestras de afecto que le demostraron este día en ambos municipios donde dijo realizará intensa labor proselitista en las que buscarán llegar a todos sus rincones.

Enfatizó en su intervención que será la más grande aliada de todas las mujeres del Mante y de González, pero aclaró que su compromiso es también con la gente del campo, y anticipó que van a legislar para impulsar el desarrollo de esta región en base a su principal vocación, la agroindustria, para que siga produciendo.

En este encuentro con cañeros de las organizaciones CNPR y CNC, en el que estuvieron presentes el dirigente de la asociación de cañeros CNPR Cesar Garnier González y del suplente de la diputación federal de este VI Distrito Eloy Martínez Carrizales, el diputado Vicente Verástegui Ostos al exaltar el trabajo y liderazgo de Sonia Mayorga y resaltar la importancia de apoyarle y hacer un frente común para consolidar el triunfo el 2 junio destacó la relevancia de contar con un congreso estatal afina a la transformación de resultados que ya se construye en la entidad.

Agregó que la lucha que sostienen los productores del país y en especial los del sector cañero a la que se ha sumado Sonia y que se replica el Congreso de la unión ha sido defendido por la bancada panista.

Agregó que a pesar de no ser mayoría en el congreso han luchado defendiendo el campo del recorte de subsidios, a las estancias infantiles, al seguro popular, prospera, 65 y mas en el recuento de estos 4 meses de gobierno federal en los que dijo se han superado las muertes violentas registradas en los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón.