REFORZARÁ TAMAULIPAS OPERATIVOS SANITARIOS EN PUENTES FRONTERIZOS

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Para proteger la salud de las familias tamaulipecas, disminuir el número de contagios y defunciones por COVID-19, el Gobierno del Estado, pondrá en marcha operativos sanitarios en las inmediaciones de los puentes fronterizos, informó Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud.

Los operativos se activarán a partir del miércoles en los municipios de Reynosa y Río Bravo mediante la evaluación de los viajeros que ingresan al país a través de los cruces internacionales que conectan la frontera de Tamaulipas con Texas.

Aunado al operativo implementado en Matamoros durante el viernes, sábado y domingo de la semana pasada, al que se sumó la campaña de perifoneo a la comunidad migrante sobre la importancia de extremar las medidas de higiene contra este virus.

Molina Gamboa, detalló que se verificará que no viajen personas con datos visibles de la enfermedad, que porten en todo momento el cubrebocas, que no viajen más de dos personas por vehículo, que se cumpla la disposición estatal del doble hoy no circula, que no viajen niños, ni adultos mayores y que el motivo de salida de su hogar sea por una actividad esencial.

Acciones que serán vigiladas en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y los ayuntamientos de dichos municipios.

«El gobierno del estado desplegará toda su capacidad de respuesta para hacer frente a la contingencia sanitaria y limitar daños a la salud de la población», dijo.

Fuentes oficiales señalan que el estado de Texas reporta más de 55 mil 300 casos contra los 1,509 que se han confirmado en Tamaulipas.

Finalmente la funcionaria estatal precisó que con estos operativos se reforzarán las acciones preventivas que se han llevado a cabo desde el inicio de la pandemia mediante los filtros sanitarios de desinfección, búsqueda intencionada de casos y la emisión de recomendaciones.

