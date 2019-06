RECONOCEN EN TRIUNFO PANISTA LA CAPACIDAD Y LEALTAD DE CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI

• La estabilidad y tranquilidad estatal en el desarrollo del proceso electoral y el arrollador triunfo en 21 de los 22 distritos son resultados de una vocación política responsable.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM. – La sociedad tamaulipeca vivió el día de ayer una jornada electoral en paz y tranquila, principales objetivos del gobierno estatal, cuya responsabilidad fue asumida desde el inicio del proceso electoral por la secretaria General de Gobierno.

Con el triunfo inobjetable y contundente que el PAN obtuvo en 21 de los 22 distritos electorales, se confirma el liderazgo alcanzado en la entidad desde los vientos del cambio que llegaron hace más de dos años y medio en el marco de un hartazgo social de impunidades, corrupciones y violencia.

Fue justo en este municipio en donde afloró la bandera del cambio representada por Francisco Javier García Cabeza de Vaca en multitudinario acto en el recinto del sindicato azucarero del Ingenio Mante donde las fuerzas vivas del municipio encabezadas por cañeros, azucareros, sectores y organizaciones activas le dieron la patada de la buena suerte al proyecto panista.

Con la responsabilidad estatal partidista sobre sus hombros se empezó a tejer con fineza palmo a palmo cada rincón del estado para confeccionar el rumbo ce progreso del estado con la estabilidad y tranquilidad que se demandaba.

En todas estas acciones que hoy en día se festinan con júbilo y alegría en la sociedad tamaulipeca, en el gobierno del estado y en el panismo estatal, cobra vigencia la figura de un hombre que ha sido sinónimo de lealtad partidista y de acendrada vocación de servicio, me refiero a Cesar Augusto, “El Truko”, Verastegui Ostos.

De origen xicotenquense, dos veces ex alcalde, ex diputado local, ex diputado federal, ex dirigente estatal del PAN y hoy Secretario General de Gobierno “El Truko”, Verastegui Ostos a quien se le reconocen los alcances y logros obtenidos, representa la bandera azul de la esperanza que proyecta a la entidad a mas estadios de progreso, de desarrollo y de mejores niveles de vida para los tamaulipecos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/