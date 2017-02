RECONOCE ASOCIACIÓN ESTATAL DE FÚTBOL EL IMPULSO DEPORTIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

En el marco de la sesión anual ordinaria de la Asociación estatal de Fut Bol y ante representativos de sus ligas municipales afiliadas Jesús Manzur elogió las atenciones y el apoyo recibido por el alcalde Leal Guerra y el invaluable apoyo que su gobierno brinda al deporte.

Mante sigue privilegiándose a nivel estatal de eventos relevantes gracias a las gestiones e impulso que el presidente municipal el Ing. Juan Francisco Leal Guerra está dando al deporte, la cultura y la educación.

En esta ocasión el municipio es ubicado cómo sede de la reunión anual ordinaria de la Asociación Estatal de Futbol, la cual es presidida por Jesús Manzur Guevara, con las 15 ligas afiliadas del estado, en donde se analiza, informa y acuerda sobre la programación de los torneos nacionales y estatales del fútbol en este 2017.

En el marco de esta importante reunión el presidente municipal al acudir a saludarlos, reiterarles el apoyo para el desempeño de su actividad y agradecer el que hayan tomado a Mante como sede, el Presidente de la AEF Manzur Guevara reiteró el agradecimiento que públicamente hacerte en la inauguración del estatal de la Sub 17 al alcalde y su cabildo por el respaldo

“Se han portado de maravilla ojalá otros alcaldes dónde realicemos torneos lo imiten y sean de este nivel, porque nos están poniendo la vara muy alta” destacó Manzur Guevara al referirse al respaldo que la AEF ha recibido en la realización del torneo estatal sub 17 que se realizando.

Leal Guerra al remarcar la disposición del gobierno municipal de seguir impulsando al deporte comentó de la realización de más eventos como será el estatal de educación física programado por la Secretaría de Educación y Congreso en Mayo en dónde habrá además conferencistas de talla internacional.

En esta sesión de la AEF se dieron a conocer los torneos nacionales retrasados, en las que participara Tamaulipas de las categorías: Sub 6 nacidos en 2010 y menores a efectuarse del 29 julio 4 agosto en Tepic Nayarit en la modalidad mixta donde pueden participar niñas; de la Sub 8, del 2009 y menores a efectuarse del 12 al 17 de agosto en la ciudad de México y de la Sub 10, nacidos en 2007 y menores, del 7 al 15 de octubre en Villa Hermosa Tabasco.

De igual manera los representantes de las ligas de fútbol del estado tomaron nota de los tres campeonatos a realizarse en la entidad, el de la Sub 10, del 2006 y menores, a efectuarse del 18 al 26 en Toluca Edo de México representa la liga universitaria de Tampico; el de la Sub Sub 15, del 2000 y menores del 18 al 26 marzo en Villa Hermosa Tabasco que representará Tampico Jr que cambió el nombre a Talentos y el de la Sub 15 del 2001 y menores en la Paz Baja California 28 de Mayo y cuyo representativo tamaulipeco emerge de la copa Uat.

Cuarto Poder de Tamaulipas/