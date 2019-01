REALIZARÁ UAT PROYECTO DE RESILIENCIA FAMILIAR Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES

• Al trabajar en propuestas para contribuir a resolver problemáticas psicosociales.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizará un proyecto basado en la resiliencia familiar, que tiene como objetivo prevenir las adicciones y contribuir a resolver problemáticas psicosociales que se presentan en la entidad.

Al respecto, la investigadora del Cuerpo Académico de la UAT en el área de Estudios de Psicología, Dra. Luz Adriana Orozco Ramírez, informó que el proyecto titulado: “Desarrollo de la intervención en resiliencia familiar para prevención de adicciones”, se deriva de una vinculación con instituciones de Chile, y se pretende realizar en colaboración con el Sistema DIF Tamaulipas.

En entrevista, la investigadora de la UAT explicó que desde hace años trabajan en estrategias científicas que aporten a la resolución de las problemáticas sociales más recurrentes en sectores específicos de Tamaulipas.

En este sentido apuntó que se han generado importantes proyectos con la meta de coadyuvar en la prevención de problemáticas psicológicas que derivan en situaciones sociales que afectan el contexto armónico de niños y adolescentes en la entidad.

“Es un proyecto de cátedra CONACYT, estuvimos el año pasado en una estancia en Chile, con el Centro de Apoyo a la Niña y a la Mujer, y vivimos una intervención que está basada en resiliencia familiar que se nos hizo muy pertinente para adecuarla a las necesidades culturales de aquí de Tamaulipas”, explicó.

“Estamos en el proceso de ver los programas que hay para prevención de adicciones pero con trabajo con familias; la propuesta está basada en atender no solo a familias que tienen un familiar con adicciones, sino poder trabajar con situaciones de vulnerabilidad”, indicó.

“Por ejemplo la orfandad por delitos de alto impacto, actualmente estamos en trabajo de campo, haciendo grupos focales, asistiendo a donde existe la situación de vulnerabilidad, para poder diseñar una intervención, capacitar a los actores, no solo psicólogos, sino también trabajadores sociales, y otros profesionistas para que puedan intervenir en la comunidad, y luego medir el impacto de las situaciones de vulnerabilidad en niños y jóvenes”, agregó.

Comentó que el tema es nuevo en nuestro país, y la vertiente planteada no se ha explorado en el público meta de los especialistas de la UAT, “en México no se ha trabajado, la resiliencia individual sí, pero no la familiar y la comunitaria; CONACYT nos avaló el proyecto por 10 años más”.

Apuntó que se abordarán fortalezas psicológicas de la familia para afrontar problemas, “La dinámica familiar de ha convertido en un ciclo, lo que nosotros queremos con esta intervención, no es enfocarnos en las patologías, sino en los recursos que tiene la familia, para que no se presenten otro tipo de situaciones a futuro, como la deserción escolar, o las mismas adicciones, porque habiendo un círculo vicioso, la familia lo normaliza y es su forma de vivir”.

Añadió que un punto importante es la falta de autoestima y de apego a la familia, “hay familias donde no existe el apego, la tecnología ha hecho que nos alejemos, ya no hay ese saludo en la mañana, ese abrazo, ese te quiero, revisar la tarea a los niños, empoderar a la mamá a la abuelita”.

“Y ayudarle a la figura paterna a tener esa paternidad activa, a no hacer esa diferencia, de que la mujer es la que se dedica a los hijos, y los hombres al trabajo, sino también el hombre incursionar a su paternidad, y esto ayuda en la prevención de muchos problemas psicosociales a futura”, acotó.

Finalmente, informó que existe mucha disponibilidad por parte de las autoridades estatales, para establecer lazos de colaboración con la parte académica, para desarrollar un producto que ayude al bienestar y calidad de vida de los niños y sus familias.

Cuarto Poder de Tamaulipas/