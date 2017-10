REALIZAN LA PREMIACIÓN DE LA LIGA DE FÚTBOL DENOMINADA “ING. VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS”

El Ayuntamiento de Xicoténcatl llevó a cabo la premiación de la Liga de fútbol denominada Ing. Vicente Javier Verástegui Ostos en el estadio Othón Núñez de Cáceres, el 8 de octubre por la tarde.

Los ganadores de esta Liga de fútbol fueron: en primera fuerza el Deportivo San Juan con un premio en efectivo de 25 mil pesos, y en segunda fuerza el Deportivo Zapata Jr. Con un premio en efectivo de 12 mil pesos, los fueron entregados por parte de las autoridades municipales.

En este evento estuvieron presentes

La síndico Municipal Química Evangelina Pacheco Piste en representación de alcalde Ing. Vicente Javier Verástegui Ostos, Caín Andrade Álvarez secretario particular, Mario Alberto Ruiz Moreno Director de Deportes en el municipio, el Profr. Efrén Hernández Cobos presidente de la liga municipal libre de fútbol, El C. Víctor García Rojo secretario de dicha liga, el Profr. Víctor Tirado Menchaca Tribunal de penas, el C. Darío Manrique Álvarez secretario de la liga de Fútbol 8 Burocrático Empresarial.

