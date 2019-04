REALIZA UAT ESTUDIO PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN LA HUASTECA

Con el propósito de fortalecer el emprendimiento social en comunidades rurales que comprenden la zona de la huasteca de San Luis Potosí y Tamaulipas, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollarán un estudio para detonar proyectos productivos, tales como el ecoturismo.

La investigadora de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), Dra. Mariana Zerón Félix, dijo que se trata de un proyecto de emprendimiento social y está enfocado en la inclusión de género en poblaciones que son vulnerables.

“Mujeres que sus esposos migraron a Estados Unidos, y es interesante cómo las mujeres han ido formando empresas y organizaciones, y eso vamos a estudiar, en la huasteca tamaulipeca y parte de San Luis Potosí”, indicó.

Explicó que los trabajos buscan detonar actividades de turismo cultural, en comunidades aprovechando su historia, “en base al desarrollo histórico del pueblo se fomenta el desarrollo económico para los pobladores del lugar, es lo que vamos a estar trabajando”.

“En la huasteca hay muchas actividades de ecoturismo que desarrollan los pobladores para poder tener una actividad remunerada, y esos emprendimientos son los que vamos a estudiar”, señaló.

Comentó que para finales de este año van al trabajo de campo, donde se incluirán propuestas de tesistas de maestría y doctorado, para describir cómo el emprendimiento social es una estrategia de negocio.

“Es decir, que tenga una inclusión de cierta población, mujeres por ejemplo, y cómo la parte de sustentabilidad ha beneficiado para que yo pueda ejercer mi negocio en estas regiones, donde el ecoturismo es un ejemplo”.

“Yo desarrollo la unidad de negocio en base a no lastimar el entorno, el ambiente. Entonces cómo me ha sido redituable, porque a veces se cree que el emprendimiento social es no lucrativo. No, puede ser una estrategia que favorezca el crecimiento de tu empresa, el hecho de que ya no se utilice plástico y papel, son detalles que le van dando una tonalidad diferente a tu negocio, que puede ser que la sociedad lo acepte mejor”, apuntó.

