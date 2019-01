REALIZA LA UNC SU PLENO NACIONAL DE DIRIGENTES EN ZACATECAS

El día 18 de diciembre de 2018 en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, se llevó a cabo el Pleno Nacional de Dirigentes Cañeros de la CNPR denominado “La capacitación y el conocimiento, indispensables para el futuro”, el Ing. Carlos Blackaller Ayala, presidente de la Unión Nacional de Cañeros CNPR, hizo referencia a la importancia que tiene el proceso de capacitación de los productores de la UNC.

Señaló por ello, para esta ocasión se diseñó un programa de actividades, en el cual se abordaron temas de interés como el taller fiscal, en el que se mencionaron todos los aspectos relacionados con las contribuciones que como productores no sólo de caña de azúcar, sino del campo, se tienen que cumplir.

Otro tema que se abordó fue la promoción al consumo de azúcar, y los aspectos relacionados con la mala publicidad que se ha desarrollado entorno a la misma.

También se habló sobre el desarrollo que presenta hoy en día la tecnología y su aplicación en el desarrollo de la caña de azúcar.

El mismo dirigente nacional, hizo la presentación de un video institucional de lo que es la Unión Nacional de Cañeros CNPR, el cual fue distribuido de forma inmediata a todos los miembros de la UNC a través de whats app, y solicitó a los representantes de las Asociaciones Locales, promoverlo entre la membresía.

FIRA MANTENDRA EL APOYO

Pedro Díaz Jerónimo, Director General adjunto de Promoción y Negocio de FIRA, durante su intervención informó que el fideicomiso continuará apoyando a los cañeros como lo ha realizado durante los últimos años.

El funcionario dijo que en FIRA reconocen la importancia del sector y el destacado papel que juega la Unión Nacional de Cañeros CNPR, en la organización e impulso de la actividad de la agroindustria azucarera en México.

CONADESUCA 5 EJES DE LA POLÍTICA INTEGRAL PARA LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR

Por su parte, Luis Ramírez García Chávez, próximo Director General del CONADESUCA, al hacer uso de la voz, agradeció a los cañeros la invitación para participar en el evento.

El futuro director de CONADESUCA, expuso que los ejes fundamentales de la Política Integral para la Agroindustria de la Caña de Azúcar, serán 5:

1. Contribuir con acciones para elevar el nivel de ingresos de la población que trabaja en los campos cañeros e ingenios azucareros.

2. Asegurar la disponibilidad de azúcar de calidad, con oportunidad y aprecio accesible para consumidores domésticos e industriales.

3. Promover las exportaciones de azúcar al mercado de los Estados Unidos de América, en el contexto de una relación comercial en materia de edulcorantes balanceada.

4. Evaluar la diversificación de aprovechamiento de caña de azúcar para producción de etanol para ser usado como biocombustible y oxigenante de gasolinas.

5. Propiciar una coordinación de acciones y colaboración permanente con los poderes de la Unión, órganos de gobierno, organizaciones de productores, industriales e instituciones educativas y de investigación para optimizar y hacer más eficiente la participación de recursos humanos, económicos y ambientales, especialmente en temas de investigación y desarrollo tecnológico para elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad de la agroindustria de la caña de azúcar.

Finalmente, el mismo Luis Ramiro García tuvo a bien inaugurar los trabajos del Pleno.

El día 19 de diciembre, fue el 2º. día de trabajo del Pleno Nacional de Dirigentes Cañeros CNPR, “La Capacitación y el Conocimiento, Indispensables para el Futuro”, el Ing. Carlos Blackaller Ayala, Presidente de la Unión Nacional de Cañeros, hizo referencia a las crecientes importaciones de fructosa transgénica que llega al mercado mexicano a precios dumping, y que genera una fuerte presión al mercado nacional de endulzantes.

“Esta situación pone en serio riesgo el empleo de miles de productores de caña y sus familias, por ello hacemos un llamado al Gobierno Federal para que juntos, atendamos esta problemática, estamos a tiempo”, expresó el dirigente nacional ante 240 representantes de las organizaciones cañeras CNPR de todo el país.

Por otro lado, se refirió a la nueva cifra que ofreció recientemente el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) por sus siglas en inglés, que menciona que las exportaciones de azúcar de caña mexicana podrían aumentar hasta 50 mil toneladas, sin embargo, este dato deberá confirmarse en marzo 2019.

EL AZÚCAR NO ES LA MALA DE LA PELÍCULA

Richard Hamn, publicista y creador de la campaña a favor del consumo de azúcar. Hablemos de Azúcar, efectuó su exposición en la cual mencionó las actividades que se están realizando desde la Cámara Nacional de las Industrias Azucareras y Alcoholeras.

Hamm señaló que existe una campaña fuerte en contra del consumo de azúcar auspiciada por las organizaciones no gubernamentales que son financiadas con el propósito de sustituir el consumo de este alimento que proporciona energía.

No obstante lo anterior, hoy en día se tienen estudios con base científica, que mencionan que el azúcar no es la culpable de la obesidad, no solo en México sino en el mundo entero.

Ante ello, dijo que está impulsando el desarrollo de un estudio mexicano, realizado con población del país, generando evidencias que permitan hacer a un lado, todos los mensajes negativos que han surgido en torno al endulzante.

También anticipó el lanzamiento próximo de una nueva campaña a favor del consumo del azúcar de caña, la cual llevará como eje de comunicación: ¡el azúcar no engorda, tu sí!, y No soy yo (refiriéndose al azúcar) eres tu (refiriéndose al refresco el cual ya no es endulzado con azúcar de caña sino con fructosa de maíz) en la mayoría de los casos.

Por su parte, José de Jesús Ramos, socio director del despacho Entreprise Worldwide México, ofreció una interesante exposición sobre el régimen fiscal y la tributación que tienen que realizar las agrupaciones cañeras, así como los propios productores.

Dijo que las reglas del “juego” están en un cambio permanente en virtud de que las autoridades fiscales están identificando nuevos esquemas de tributación.

Durante su intervención hizo énfasis en el régimen de las Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras (AGAPES) y la regla del 90-10, la cual está complicando las declaraciones que efectúan los productores de caña.

